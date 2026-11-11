Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động

Quỹ tín dụng nhân dân phường Tiên Cát thông báo thay đổi địa bàn hoạt động

Quỹ tín dụng nhân dân phường Tiên Cát thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động như sau:

1. Sửa đổi Điểm 6 Giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Phường Tiên Cát số 28/NH-GP ngày 01 tháng 6 năm 1995 về địa bàn hoạt động như sau:

“6-Địa bàn hoạt động: phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ”.

2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời của Giấy phép hoạt động QTDND phường Tiên Cát số 28/NH-GP ngày 01 tháng 06 năm 1995 do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phú cấp.

Quỹ tín dụng nhân dân phường Tiên Cát trân trọng thông báo!

T/M QTDND phường Tiên Cát

Chủ tịch HĐQT