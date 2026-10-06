THÔNG BÁO về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-KV4 ngày 01 tháng 10 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 4 “về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Yên Thịnh”.

Quỹ tín dụng nhân dân Yên Thịnh thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung sau:

Sửa đổi Điểm 5 Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Yên Thịnh số 01/GP-NHNN ngày 14 tháng 9 năm 1996 do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái cấp như sau:

“5. Địa bàn hoạt động: Phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai”

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Yên Thịnh số 01/GP-NHNN ngày 14 tháng 9 năm 1996 do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái cấp.

Quỹ tín dụng nhân dân Yên Thịnh trân trọng thông báo!