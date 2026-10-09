THÔNG BÁO về việc phát vé tham dự Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 sẽ diễn ra vào tối 16/10, tại Sân vận động Nghĩa Lộ, với chương trình nghệ thuật đặc sắc “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” được dàn dựng công phu, giàu bản sắc, kết hợp tinh tế chất liệu truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Để bảo đảm an toàn, chu đáo trong công tác tổ chức, đón tiếp Nhân dân và du khách, do sức chứa của sân vận động có hạn (khoảng trên 10.000 chỗ ngồi), Ban Tổ chức Lễ hội sẽ phát vé vào sân miễn phí và bố trí chỗ ngồi phù hợp với sức chứa của sân vận động.

Thông tin cụ thể như sau:

1. Ban Tổ chức bố trí phát vé trực tiếp tại các địa điểm trên địa bàn phường Yên Bái và phường Nghĩa Lộ.

• Thời gian phát vé: Từ 08h00’ ngày 14/10/2026 cho đến khi hết vé.

• Địa điểm phát vé:

+ Phường Yên Bái: Tại khu vực Quảng trường 19/8, Km5.

+ Phường Nghĩa Lộ: Tại các khu vực: Quảng trường Gold Field; Khách sạn Hoàng Long; Khách sạn Nghĩa Lộ; Nhà thờ Nghĩa Lộ.

2. Đối với Nhân dân các xã, phường trong tỉnh và du khách: Đăng ký nhận vé thông qua các công ty lữ hành, khách sạn và cơ sở lưu trú trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban Tổ chức Lễ hội thông báo để Nhân dân và du khách biết, chủ động đăng ký, nhận vé; đồng thời mong nhận được sự phối hợp, đồng hành để Lễ khai mạc diễn ra an toàn, văn minh, thành công tốt đẹp.

Vé tham dự Lễ khai mạc hoàn toàn miễn phí, không mua bán dưới bất kỳ hình thức nào.

Trân trọng thông báo!