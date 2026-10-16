Thông báo về việc niêm yết công khai hết thời hạn nộp hồ sơ, bán hồ sơ cho thuê đất ngắn hạn thuộc quỹ đất do Nhà nước giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa quản lý
Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa thông báo thời gian kết thúc bán hồ sơ, nộp hồ sơ cho thuê đất ngắn hạn thuộc quỹ đất do Nhà nước giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa quản lý.
1. Danh mục các khu đất, thửa đất cho thuê ngắn hạn hết thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Theo phụ lục đính kèm bên dưới.
2. Về việc thông báo thời gian kết thúc bán hồ sơ, nộp hồ sơ:
a) Thời gian kết thúc bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 16 tháng 10 năm 2026.
b) Đầu mối liên hệ: vui lòng xin liên hệ ông Lê Quốc Huy, SĐT: 0888805512 hoặc ông Đoàn Văn Tư, SĐT: 0962351518.
3. Địa điểm niêm yết công khai:
a) Địa điểm niêm yết công khai:
- Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, số 13A đường Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo và Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa;
- Trang thông tin điện tử của UBND cấp xã nơi có đất.
Nhấn vào đây để xem Phụ lục đính kèm
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/rao-vat-tuyen-dung/202610/thong-bao-ve-viec-niem-yet-cong-khai-het-thoi-han-nop-ho-so-ban-ho-so-cho-thue-dat-ngan-han-thuoc-quy-dat-do-nha-nuoc-giao-trung-tam-phat-trien-quy-dat-khanh-hoa-quan-ly-b865d9e/