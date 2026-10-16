Thông báo về việc niêm yết công khai hết thời hạn nộp hồ sơ, bán hồ sơ cho thuê đất ngắn hạn thuộc quỹ đất do Nhà nước giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa quản lý

Hình ảnh những cây hoa sữa được bọc kín bằng nilon để ngăn mùi đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thực tế, đây là sản phẩm AI được cư dân mạng nghĩ ra như một cách “hiến kế” hài hước. Tuy nhiên, thực tế là từ ngày 16/10, Hà Nội cũng đã thực hiện giải pháp để giảm tác động từ những con đường có mật độ hoa sữa dày đặc, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.