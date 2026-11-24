Thông báo về việc niêm yết công khai danh mục, đơn giá và kế hoạch cho thuê đất ngắn hạn thuộc quỹ đất do Nhà nước giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa quản lý
Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa công khai danh mục khu đất, thửa đất cho thuê ngắn hạn với các nội dung sau:
1. Danh mục các khu đất, thửa đất cho thuê ngắn hạn: (theo Phụ lục đính kèm ở dưới)
2. Thời gian, địa điểm khảo sát thực địa:
a) Thời gian khảo sát: Từ ngày ban hành thông báo đến trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ (trong giờ hành chính các ngày làm việc).
b) Đầu mối liên hệ khảo sát: vui lòng xin liên hệ ông Lê Quốc Huy, SĐT: 0888805512 hoặc ông Đoàn Văn Tư, SĐT: 0962351518.
3. Địa điểm niêm yết công khai, mua và nộp hồ sơ:
a) Địa điểm niêm yết công khai:
- Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, số 13A đường Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo và Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa;
- Trang thông tin điện tử của UBND xã Tu Bông;
- Trang thông tin điện tử của UBND xã Vạn Ninh;
- Báo Khánh Hòa điện tử.
b) Địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa - số 13A đường Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
c) Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo.
4. Thành phần hồ sơ đề xuất xin thuê đất ngắn hạn:
a) Phương án cho thuê quỹ đất ngắn hạn được lập cho từng khu đất, thửa đất/tài sản gắn liền với đất đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt;
b) Thông tin tổ chức, cá nhân tham gia thuê đất ngắn hạn;
c) Đơn xin thuê đất ngắn hạn;
d) Đề xuất đơn giá thuê đất ngắn hạn;
đ) Bản cam kết thực hiện thuê đất ngắn hạn;
e) Giấy đăng ký kinh doanh;
f) Giấy ủy quyền (trong trường hợp cần thiết);
g) Các loại giấy tờ khác của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thuê đất ngắn hạn./.
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Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/rao-vat-tuyen-dung/202611/thong-bao-ve-viec-niem-yet-cong-khai-danh-muc-don-gia-va-ke-hoach-cho-thue-dat-ngan-han-thuoc-quy-dat-do-nha-nuoc-giao-trung-tam-phat-trien-quy-dat-khanh-hoa-quan-ly-3a95fad/