Thông báo về việc kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần GPMB phục vụ Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị - Công viên - Trung tâm hành chính, phường Nam Nha Trang

Để xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thuộc dự án Dự án thành phần GPMB phục vụ Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị - Công viên - Trung tâm hành chính, phường Nam Nha Trang. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thông báo kế hoạch kiểm kê cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Kể từ ngày ban hành Thông báo. (Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa chủ trì ban hành giấy cụ thể cho từng trường hợp).

2. Đối tượng thực hiện: Tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nằm trong ranh giới thu hồi đất của Dự án.

3. Thành phần tham gia kiểm kê: Tổ công tác giúp việc theo Quyết định của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc các quyết định điều chỉnh, bổ sung khác (nếu có).

4. Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thuộc Dự án có mặt tại vị trí thửa đất bị giải tỏa và tạo điều kiện phối hợp với tổ công tác tiến hành kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ; cung cấp các loại giấy tờ có liên quan đến nhà, đất giải tỏa, căn cước công dân,… để làm căn cứ xác minh, lập phương án về bồi thường, hỗ trợ nhà, đất và chính sách tái định cư.

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa (đơn vị đầu mối) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan gửi Thông báo cho hộ gia đình, cá nhân có liên quan, tổ chức niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở UBND phường Nam Nha Trang, địa điểm sinh hoạt chung của Khu dân cư và các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Dịch vụ công ích phường để thông tin, tuyên truyền cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thuộc Dự án.

6. Sau thời gian Thông báo kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ, trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng Dự án không chấp hành phối hợp thực hiện thì Tổ công tác (Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa) sẽ báo cáo, tham mưu cơ quan có thẩm quyền thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành, việc khiếu nại, tranh chấp, kiến nghị sau đó sẽ không được xem xét giải quyết.