Thông báo về việc giải thể Trung tâm Khoa học và phát triển nguồn nhân lực Á Châu

Mã số thuế: 0104316921;

Địa chỉ trụ sở: Số 6, lô 3B, đường Trung Yên 11, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội;

Cơ quan quản lý: Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

Trung tâm thông báo về việc giải thể theo Quyết định giải thể số 228/QĐ-TWH ngày 30-9-2026 của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam.

Các tổ chức, cá nhân liên quan có nhu cầu đề nghị liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0948505048 (thời hạn tiếp nhận ý kiến: Đến hết ngày 31-10-2026).

Sau thời hạn trên, tổ chức sẽ tổng hợp, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) để xử lý hồ sơ giải thể theo quy định pháp luật.

Trân trọng thông báo!

TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Á CHÂU

Giám đốc

NGUYỄN THỊ THU HIỀN