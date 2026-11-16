Thông báo về việc gia hạn thời hạn hoạt động của Văn phòng Đại diện Ngân hàng ODDO BHF SE tại TP. Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Khu vực 2 vừa ban hành Quyết định số 1363/QĐ-KV2 vào ngày 9/11/2026 sửa đổi, bổ sung điều 5 của Giấy phép hoạt động số 44/NH-GP ngày 21/10/1995 như sau:

Thời hạn hoạt động của Văn phòng Đại diện Ngân hàng ODDO BHF SE tại Thành phố Hồ Chí Minh được gia hạn thêm 05 năm kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2027.

Bà Phùng Thị Phương Lan, Trưởng Đại diện.

Telephone: 028-38216857