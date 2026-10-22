Thông báo về việc dừng hoạt động tiếp công dân tại địa điểm phường Nam Định và phường Phù Vân

Trụ sở Tiếp công dân tại đường Nguyễn Bặc, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh)

Theo đó, thực hiện nội dung kết luận Hội nghị giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 293/TB-VPUBND ngày 15/10/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thông báo:

Kể từ ngày 1/11/2026, dừng hoạt động tiếp công dân tại địa điểm Tiếp công dân của tỉnh đặt tại phường Nam Định (địa chỉ: Số 29, đường Tô Hiệu, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) và địa điểm Tiếp công dân của tỉnh đặt tại phường Phù Vân (địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình).

Việc tiếp công dân được thực hiện tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, địa chỉ: Đường Nguyễn Bặc, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân được biết.