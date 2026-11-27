Phường Đồng Hới:

Một phần tổ dân phố Đồng Phú 1 từ 06h30 đến 12h30 ngày 02/12.

Một phần tổ dân phố Đồng Phú 3 từ 12h00 đến 17h00 ngày 02/12.

Một phần tổ dân phố Đồng Thành từ 06h30 đến 15h00 ngày 05/12.

Một phần tổ dân phố Phú Thượng từ 06h00 đến 14h00 ngày 05/12.

Một phần tổ dân phố Nam Lý 4 từ 07h00 đến 10h30 ngày 05/12.

Một phần tổ dân phố Nam Lý 1 từ 06h30 đến 12h30 ngày 08/12.

Một phần các tổ dân phố Nam Lý 3, 4 từ 06h00 đến 13h00 ngày 08/12.

Phường Đồng Thuận:

Một phần tổ dân phố 9 Bắc Lý từ 07h00 đến 11h00 ngày 03/12.

Một phần tổ dân phố 9 Bắc Lý từ 06h30 đến 12h30 ngày 04/12.

Một phần tổ dân phố 2 Bắc Lý từ 07h00 đến 10h30 ngày 05/12.

Phường Đồng Sơn:

Một phần các tổ dân phố Phú Vinh, Đồng Sơn từ 07h00 đến 11h00 ngày 02/12.

Một phần tổ dân phố Phú Vinh từ 13h00 đến 16h30 ngày 02/12.

Một phần tổ dân phố Phương Xuân từ 07h00 đến 11h00 ngày 03/12.

Một phần các tổ dân phố Mỹ Cương, Phú Vinh từ 13h00 đến 16h30 ngày 03/12.

Một phần tổ dân phố Đồng Sơn từ 06h30 đến 12h30 ngày 07/12.

Xã Cam Hồng:

Một phần thôn Mỹ Hòa từ 06h30 đến 13h00 ngày 04/12.

Xã Trường Phú:

Một phần các thôn Mai Thủy, Châu Lê; Công ty Cổ phần Tái chế giấy Quảng Bình từ 06h00 đến 17h00 ngày 05/12.

Xã Sen Ngư:

Các thôn Sen Nam, Kỳ Sơn từ 06h30 đến 15h00 ngày 08/12.

Xã Tân Mỹ:

Một phần thôn Thái Thủy từ 06h30 đến 15h00 ngày 08/12.

Xã Quảng Ninh:

Khu vực nuôi trồng thủy sản thôn Hà Thiệp từ 06h30 đến 13h30 ngày 02/12.

Xã Trường Sơn:

Một phần bản Khe Cát từ 13h00 đến 17h00 ngày 05/12.

Xã Nam Trạch:

Một phần tổ dân phố Chiến Thắng từ 07h00 đến 11h00 ngày 03/12.

Một phần thôn Lý Trạch từ 06h00 đến 12h30 ngày 04/12.

Một phần tổ dân phố Chiến Thắng từ 07h00 đến 11h00 ngày 04/12.

Xã Hoàn Lão:

Một phần các thôn 5, 6 từ 06h30 đến 17h00 ngày 04/12.

Xã Phong Nha:

Thôn Khe Gát, một phần thôn Xuân Trạch từ 06h30 đến 17h00 ngày 05/12.

Xã Bắc Trạch:

Một phần thôn Liên Trạch từ 06h30 đến 13h00 ngày 07/12.

Xã Phú Trạch:

Một phần thôn Vịnh Sơn từ 06h30 đến 12h30 ngày 04/12.

Xã Nam Ba Đồn:

Các thôn Biểu Lệ, Lâm Xuân từ 07h00 đến 13h30 ngày 05/12.

Xã Nam Gianh:

Một phần thôn Phú Lộc từ 07h00 đến 15h30 ngày 07/12.

Phường Ba Đồn:

Các tổ dân phố Quảng Long, Long Hòa từ 06h30 đến 16h00 ngày 08/12.

Xã Tuyên Sơn:

Các thôn Tân Đức, Tân Hương; một phần thôn Tân Ấp từ 06h30 đến 17h00 ngày 05/12.

Phường Đông Hà:

Một phần TDP Thống Nhất, Đông Trì từ 07h00 đến 13h00 ngày 05/12.

Một phần TDP Đông Thanh từ 07h00 đến 17h00 ngày 08/12.

Phường Nam Đông Hà:

Một phần TDP Tân Vĩnh từ 07h30 đến 09h30 ngày 02/12.

Một phần TDP 8 từ 07h00 đến 17h00 ngày 07/12.

Phường Quảng Trị:

Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Cam Lộ từ 07h00 đến 17h00 ngày 04/12.

Xã Triệu Phong:

Một phần thôn Nại Cửu, Bích La từ 07h00 đến 17h00 ngày 02/12.

Một phần thôn Bích La thôn Bích La Đông từ 07h00 đến 12h00 ngày 03/12.

Một phần xã Triệu Phong từ 07h00 đến 17h30 ngày 06/12.

Một phần thôn Nhan Biều 2 từ 07h30 đến 12h30 ngày 08/12.

Xã Triệu Bình:

Một phần thôn Dương Lệ Đông từ 07h30 đến 11h00 ngày 02/12.

Một phần thôn Triệu Đại từ 07h00 đến 17h30 ngày 05/12.

Xã Nam Cửa Việt:

Một phần thôn Lệ Xuyên từ 07h00 đến 15h00 ngày 04/12.

Xã Diên Sanh:

Thôn 4 và các thôn: Trung Trường, Mỵ Trường và Hậu Trường, và các TBA: Xưởng May, Lán Trại. từ 06h00 đến 17h00 ngày 06/12.

Xã Hải Lăng:

Một phần thôn Long Hưng từ 07h00 đến 15h00 ngày 03/12.

Thôn Mai Đàn từ 06h30 đến 17h00 ngày 04/12.

Một phần thôn Phú Hưng từ 06h30 đến 18h00 ngày 08/12.

Thôn Tân Phước, và các TBA: Hải Lâm Xanh, Bảo Đạt Thành, Lò Đốt Rác, Hào Hưng, Lan Ngọc GS và Vật Liệu Thảm từ 07h00 đến 17h00 ngày 08/12.

Xã Vĩnh Định:

Một phần thôn Trâm Lý từ 07h00 đến 15h00 ngày 03/12.

Các thôn: Đan Hội và Kim Long từ 06h00 đến 17h00 ngày 07/12.

Xã Cồn Tiên:

Một phần thôn Khe Me Thôn Sông Ngân từ 07h30 đến 17h00 ngày 02/12.

Một phần thôn An Xuân, NTLS Trường Sơn, thôn Linh Thượng, thôn Vĩnh Trường từ 07h00 đến 17h00 ngày 02/12.

Một phần thôn Hải Bình Thôn Vĩnh Tân từ 07h30 đến 17h00 ngày 05/12.

Một phần thôn Đông Hải Cũ, Một phần thôn Hải Bình từ 07h30 đến 17h00 ngày 07/12.

Xã Cửa Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4, Công ty Cổ phần Xây dựng Central từ 07h30 đến 17h00 ngày 02/12.

Khu Phố 3 TT Cửa Việt , Một phần thôn Long Hà An từ 07h30 đến 15h00 ngày 02/12.

Khu Phố 7 TT Cửa Việt , Một phần thôn Tân Lộc từ 07h30 đến 15h00 ngày 02/12.

Một phần thôn Tân Hải từ 07h30 đến 15h00 ngày 04/12.

Khu Phố 3 TT Cửa Việt , Một phần thôn Tân Lộc từ 14h00 đến 17h00 ngày 04/12.

Một phần thôn Mai Xá từ 07h00 đến 17h30 ngày 05/12.

Xã Gio Linh:

Một phần thôn Gia Lễ từ 07h00 đến 17h00 ngày 03/12.

Công ty Cổ phần năng lượng Phương Nam, CÔNG TY TNHH VÁN GỖ THUẬN AN từ 07h30 đến 09h00 ngày 04/12.

Một phần thôn Thượng Mỹ, Một phần thôn Lại Phước từ 07h30 đến 11h30 ngày 04/12.

Thôn Vinh Quang Thượng, Vinh Quang Hạ (Cũ), thôn Gio Quang xã Gio Linh, thôn Mai Xá từ 07h00 đến 17h30 ngày 05/12.

Xã Bến Hải:

Thôn Trung Sơn, thôn Bến Hải từ 07h00 đến 17h00 ngày 03/12.

Xã Vĩnh Linh:

Một phần xã Vĩnh Linh từ 06h30 đến 17h00 ngày 04/12.

Xã Cửa Tùng:

Thôn Tùng Luật từ 07h00 đến 11h00 ngày 03/12.

Thôn Hiền Lương từ 06h30 đến 17h00 ngày 05/12.

Thôn Thạch Hòa từ 06h30 đến 17h00 ngày 08/12.

Xã Vĩnh Hoàng:

Thôn Thuỷ Tú từ 07h30 đến 17h30 ngày 07/12.

Xã Vĩnh Thủy:

Phụ tải của TBA Choi Mừng từ 07h00 đến 11h30 ngày 07/12.

Xã Cam Lộ:

Một phần xã Cam Lộ từ 10h00 đến 12h00 ngày 02/12.

Một phần thôn Cam Lộc từ 07h30 đến 12h00 ngày 02/12.

Một phần thôn Cam Lộ từ 13h30 đến 17h30 ngày 02/12.

Một phần thôn Tân Thành từ 07h30 đến 17h00 ngày 04/12.

Một phần thôn Cam Hưng, Cam Thuận, Tân Thành từ 07h00 đến 17h30 ngày 05/12.

Một phần thôn Tân Sở, Cam Lộc, Cam Chính từ 07h30 đến 17h30 ngày 08/12.

Xã Hiếu Giang:

TBA Dược Liệu An Xuân từ 07h30 đến 09h30 ngày 02/12.

Một phần thôn Hiếu Bắc từ 07h30 đến 17h30 ngày 03/12.

Một phần thôn An Tuyền từ 07h30 đến 17h30 ngày 07/12.

Xã Tà Rụt:

Phụ tải của TBA TĐC Húc Nghì từ 07h00 đến 17h00 ngày 05/12.

Xã Hướng Phùng:

Phụ tải của TBA trạm sạc Hướng Phùng từ 08h00 đến 10h00 ngày 03/12.

Xã Khe Sanh:

Một phần dân cư Thôn 2 từ 08h00 đến 11h00 ngày 05/12.