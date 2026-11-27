Thông báo về việc dự kiến tạm ngừng cung cấp điện tuần 49/2026
Để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhằm nâng cao chất lượng điện năng phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Công ty Điện lực Quảng Trị kính thông báo đến quý khách hàng lịch tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2026 như sau:
Phường Đồng Hới:
Một phần tổ dân phố Đồng Phú 1 từ 06h30 đến 12h30 ngày 02/12.
Một phần tổ dân phố Đồng Phú 3 từ 12h00 đến 17h00 ngày 02/12.
Một phần tổ dân phố Đồng Thành từ 06h30 đến 15h00 ngày 05/12.
Một phần tổ dân phố Phú Thượng từ 06h00 đến 14h00 ngày 05/12.
Một phần tổ dân phố Nam Lý 4 từ 07h00 đến 10h30 ngày 05/12.
Một phần tổ dân phố Nam Lý 1 từ 06h30 đến 12h30 ngày 08/12.
Một phần các tổ dân phố Nam Lý 3, 4 từ 06h00 đến 13h00 ngày 08/12.
Phường Đồng Thuận:
Một phần tổ dân phố 9 Bắc Lý từ 07h00 đến 11h00 ngày 03/12.
Một phần tổ dân phố 9 Bắc Lý từ 06h30 đến 12h30 ngày 04/12.
Một phần tổ dân phố 2 Bắc Lý từ 07h00 đến 10h30 ngày 05/12.
Phường Đồng Sơn:
Một phần các tổ dân phố Phú Vinh, Đồng Sơn từ 07h00 đến 11h00 ngày 02/12.
Một phần tổ dân phố Phú Vinh từ 13h00 đến 16h30 ngày 02/12.
Một phần tổ dân phố Phương Xuân từ 07h00 đến 11h00 ngày 03/12.
Một phần các tổ dân phố Mỹ Cương, Phú Vinh từ 13h00 đến 16h30 ngày 03/12.
Một phần tổ dân phố Đồng Sơn từ 06h30 đến 12h30 ngày 07/12.
Xã Cam Hồng:
Một phần thôn Mỹ Hòa từ 06h30 đến 13h00 ngày 04/12.
Xã Trường Phú:
Một phần các thôn Mai Thủy, Châu Lê; Công ty Cổ phần Tái chế giấy Quảng Bình từ 06h00 đến 17h00 ngày 05/12.
Xã Sen Ngư:
Các thôn Sen Nam, Kỳ Sơn từ 06h30 đến 15h00 ngày 08/12.
Xã Tân Mỹ:
Một phần thôn Thái Thủy từ 06h30 đến 15h00 ngày 08/12.
Xã Quảng Ninh:
Khu vực nuôi trồng thủy sản thôn Hà Thiệp từ 06h30 đến 13h30 ngày 02/12.
Xã Trường Sơn:
Một phần bản Khe Cát từ 13h00 đến 17h00 ngày 05/12.
Xã Nam Trạch:
Một phần tổ dân phố Chiến Thắng từ 07h00 đến 11h00 ngày 03/12.
Một phần thôn Lý Trạch từ 06h00 đến 12h30 ngày 04/12.
Một phần tổ dân phố Chiến Thắng từ 07h00 đến 11h00 ngày 04/12.
Xã Hoàn Lão:
Một phần các thôn 5, 6 từ 06h30 đến 17h00 ngày 04/12.
Xã Phong Nha:
Thôn Khe Gát, một phần thôn Xuân Trạch từ 06h30 đến 17h00 ngày 05/12.
Xã Bắc Trạch:
Một phần thôn Liên Trạch từ 06h30 đến 13h00 ngày 07/12.
Xã Phú Trạch:
Một phần thôn Vịnh Sơn từ 06h30 đến 12h30 ngày 04/12.
Xã Nam Ba Đồn:
Các thôn Biểu Lệ, Lâm Xuân từ 07h00 đến 13h30 ngày 05/12.
Xã Nam Gianh:
Một phần thôn Phú Lộc từ 07h00 đến 15h30 ngày 07/12.
Phường Ba Đồn:
Các tổ dân phố Quảng Long, Long Hòa từ 06h30 đến 16h00 ngày 08/12.
Xã Tuyên Sơn:
Các thôn Tân Đức, Tân Hương; một phần thôn Tân Ấp từ 06h30 đến 17h00 ngày 05/12.
Phường Đông Hà:
Một phần TDP Thống Nhất, Đông Trì từ 07h00 đến 13h00 ngày 05/12.
Một phần TDP Đông Thanh từ 07h00 đến 17h00 ngày 08/12.
Phường Nam Đông Hà:
Một phần TDP Tân Vĩnh từ 07h30 đến 09h30 ngày 02/12.
Một phần TDP 8 từ 07h00 đến 17h00 ngày 07/12.
Phường Quảng Trị:
Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Cam Lộ từ 07h00 đến 17h00 ngày 04/12.
Xã Triệu Phong:
Một phần thôn Nại Cửu, Bích La từ 07h00 đến 17h00 ngày 02/12.
Một phần thôn Bích La thôn Bích La Đông từ 07h00 đến 12h00 ngày 03/12.
Một phần xã Triệu Phong từ 07h00 đến 17h30 ngày 06/12.
Một phần thôn Nhan Biều 2 từ 07h30 đến 12h30 ngày 08/12.
Xã Triệu Bình:
Một phần thôn Dương Lệ Đông từ 07h30 đến 11h00 ngày 02/12.
Một phần thôn Triệu Đại từ 07h00 đến 17h30 ngày 05/12.
Xã Nam Cửa Việt:
Một phần thôn Lệ Xuyên từ 07h00 đến 15h00 ngày 04/12.
Xã Diên Sanh:
Thôn 4 và các thôn: Trung Trường, Mỵ Trường và Hậu Trường, và các TBA: Xưởng May, Lán Trại. từ 06h00 đến 17h00 ngày 06/12.
Xã Hải Lăng:
Một phần thôn Long Hưng từ 07h00 đến 15h00 ngày 03/12.
Thôn Mai Đàn từ 06h30 đến 17h00 ngày 04/12.
Một phần thôn Phú Hưng từ 06h30 đến 18h00 ngày 08/12.
Thôn Tân Phước, và các TBA: Hải Lâm Xanh, Bảo Đạt Thành, Lò Đốt Rác, Hào Hưng, Lan Ngọc GS và Vật Liệu Thảm từ 07h00 đến 17h00 ngày 08/12.
Xã Vĩnh Định:
Một phần thôn Trâm Lý từ 07h00 đến 15h00 ngày 03/12.
Các thôn: Đan Hội và Kim Long từ 06h00 đến 17h00 ngày 07/12.
Xã Cồn Tiên:
Một phần thôn Khe Me Thôn Sông Ngân từ 07h30 đến 17h00 ngày 02/12.
Một phần thôn An Xuân, NTLS Trường Sơn, thôn Linh Thượng, thôn Vĩnh Trường từ 07h00 đến 17h00 ngày 02/12.
Một phần thôn Hải Bình Thôn Vĩnh Tân từ 07h30 đến 17h00 ngày 05/12.
Một phần thôn Đông Hải Cũ, Một phần thôn Hải Bình từ 07h30 đến 17h00 ngày 07/12.
Xã Cửa Việt:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4, Công ty Cổ phần Xây dựng Central từ 07h30 đến 17h00 ngày 02/12.
Khu Phố 3 TT Cửa Việt , Một phần thôn Long Hà An từ 07h30 đến 15h00 ngày 02/12.
Khu Phố 7 TT Cửa Việt , Một phần thôn Tân Lộc từ 07h30 đến 15h00 ngày 02/12.
Một phần thôn Tân Hải từ 07h30 đến 15h00 ngày 04/12.
Khu Phố 3 TT Cửa Việt , Một phần thôn Tân Lộc từ 14h00 đến 17h00 ngày 04/12.
Một phần thôn Mai Xá từ 07h00 đến 17h30 ngày 05/12.
Xã Gio Linh:
Một phần thôn Gia Lễ từ 07h00 đến 17h00 ngày 03/12.
Công ty Cổ phần năng lượng Phương Nam, CÔNG TY TNHH VÁN GỖ THUẬN AN từ 07h30 đến 09h00 ngày 04/12.
Một phần thôn Thượng Mỹ, Một phần thôn Lại Phước từ 07h30 đến 11h30 ngày 04/12.
Thôn Vinh Quang Thượng, Vinh Quang Hạ (Cũ), thôn Gio Quang xã Gio Linh, thôn Mai Xá từ 07h00 đến 17h30 ngày 05/12.
Xã Bến Hải:
Thôn Trung Sơn, thôn Bến Hải từ 07h00 đến 17h00 ngày 03/12.
Xã Vĩnh Linh:
Một phần xã Vĩnh Linh từ 06h30 đến 17h00 ngày 04/12.
Xã Cửa Tùng:
Thôn Tùng Luật từ 07h00 đến 11h00 ngày 03/12.
Thôn Hiền Lương từ 06h30 đến 17h00 ngày 05/12.
Thôn Thạch Hòa từ 06h30 đến 17h00 ngày 08/12.
Xã Vĩnh Hoàng:
Thôn Thuỷ Tú từ 07h30 đến 17h30 ngày 07/12.
Xã Vĩnh Thủy:
Phụ tải của TBA Choi Mừng từ 07h00 đến 11h30 ngày 07/12.
Xã Cam Lộ:
Một phần xã Cam Lộ từ 10h00 đến 12h00 ngày 02/12.
Một phần thôn Cam Lộc từ 07h30 đến 12h00 ngày 02/12.
Một phần thôn Cam Lộ từ 13h30 đến 17h30 ngày 02/12.
Một phần thôn Tân Thành từ 07h30 đến 17h00 ngày 04/12.
Một phần thôn Cam Hưng, Cam Thuận, Tân Thành từ 07h00 đến 17h30 ngày 05/12.
Một phần thôn Tân Sở, Cam Lộc, Cam Chính từ 07h30 đến 17h30 ngày 08/12.
Xã Hiếu Giang:
TBA Dược Liệu An Xuân từ 07h30 đến 09h30 ngày 02/12.
Một phần thôn Hiếu Bắc từ 07h30 đến 17h30 ngày 03/12.
Một phần thôn An Tuyền từ 07h30 đến 17h30 ngày 07/12.
Xã Tà Rụt:
Phụ tải của TBA TĐC Húc Nghì từ 07h00 đến 17h00 ngày 05/12.
Xã Hướng Phùng:
Phụ tải của TBA trạm sạc Hướng Phùng từ 08h00 đến 10h00 ngày 03/12.
Xã Khe Sanh:
Một phần dân cư Thôn 2 từ 08h00 đến 11h00 ngày 05/12.
Công ty Điện lực Quảng Trị kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẻ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên báo điện tử của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị (https://baoquangtri.vn) số ra ngày thứ Sáu; truy cập website: ; hoặc các số điện thoại 1558, 19001909 để biết thêm thông tin chi tiết.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thong-tin-quang-cao-tuyen-dung/202611/thong-baove-viec-du-kien-tam-ngung-cung-cap-dien-tuan-492026-6ae40a3/