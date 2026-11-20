Phường Đồng Hới:

Một phần tổ dân phố Phú Hải từ 06h30 đến 13h00 ngày 25/11.

Một phần tổ dân phố Nam Lý 4 từ 07h00 đến 11h00 ngày 25/11.

Một phần tổ dân phố Đồng Thành từ 06h30 đến 14h30 ngày 26/11.

Một phần tổ dân phố Bảo Ninh 3 từ 07h00 đến 11h00 ngày 26/11.

Một phần tổ dân phố Đồng Mỹ từ 14h00 đến 16h00 ngày 26/11.

Một phần tổ dân phố Nam Lý 1 từ 13h00 đến 17h00 ngày 26/11.

Một phần tổ dân phố Phú Hải từ 06h30 đến 13h00 ngày 27/11.

Một phần tổ dân phố Phú Thượng từ 12h30 đến 17h00 ngày 27/11.

Một phần tổ dân phố Đồng Hải từ 06h30 đến 13h00 ngày 28/11.

Một phần tổ dân phố Diêm Bình từ 06h30 đến 14h30 ngày 29/11.

Một phần tổ dân phố Nam Lý 4 từ 14h00 đến 16h00 ngày 29/11.

Một phần tổ dân phố Phú Hải từ 06h30 đến 11h00 ngày 01/12.

Phường Đồng Thuận:

Một phần tổ dân phố 3 Bắc Lý từ 07h00 đến 11h00 ngày 25/11.

Một phần tổ dân phố Quang Phú từ 14h00 đến 16h00 ngày 25/11.

Một phần các tổ dân phố 3, 5 Bắc Lý từ 06h30 đến 13h00 ngày 28/11.

Phường Đồng Sơn:

Một phần các tổ dân phố Đồng Sơn, Thuận Đức từ 13h00 đến 17h00 ngày 01/12.

Xã Cam Hồng:

Một phần thôn Mỹ Hòa từ 06h30 đến 11h30 ngày 25/11.

Một phần thôn Mỹ Hòa từ 12h00 đến 17h00 ngày 25/11.

Một phần thôn Đặng Lộc từ 06h30 đến 11h30 ngày 27/11.

Xã Lệ Thủy:

Một phần thôn Đại Phong từ 06h30 đến 13h00 ngày 26/11.

Xã Lệ Ninh:

Một phần thôn Trung Lộc từ 06h30 đến 11h00 ngày 27/11.

Xã Trường Phú:

Một phần các thôn Mai Thủy, Châu Lê; Công ty Cổ phần Tái chế giấy Quảng Bình từ 06h00 đến 17h00 ngày 28/11.

Xã Ninh Châu:

Các thôn Tân Định, Hải Ninh, Tân Xuân từ 06h30 đến 14h00 ngày 25/11.

Thôn Dinh Mười từ 06h30 đến 17h00 ngày 25/11.

Xã Trường Sơn:

Các thôn Trung Sơn, Tân Sơn, Hồng Sơn, Long Sơn, Liên Xuân; các bản Cổ Tràng, Khe Ngát, Thượng Sơn, Đá Chát, Chân Troộng từ 06h30 đến 11h30 ngày 28/11.

Xã Nam Trạch:

Một phần thôn Lý Trạch từ 06h00 đến 11h30 ngày 25/11.

Thôn Nhân Hồng; một phần các thôn Phú Lộc, Lý Trạch từ 06h30 đến 17h00 ngày 26/11.

Thôn Nhân Bắc, Một phần các thôn Phú Lộc, Nhân Trạch từ 06h00 đến 17h00 ngày 27/11.

Một phần thôn Bắc Dinh từ 06h30 đến 17h00 ngày 28/11.

Các tổ dân phố Phú Quý, Thắng Lợi, Tiên Phong, Chiến Thắng, Xung Kích từ 06h30 đến 11h30 ngày 28/11.

Một phần tổ dân phố Dũng Cảm từ 07h00 đến 11h00 ngày 01/12.

Xã Bố Trạch:

Một phần các thôn Tân Nẫm, Cự Nẫm, Sen Nẫm từ 06h30 đến 14h30 ngày 25/11.

Xã Hoàn Lão:

Một phần thôn Sen Bàng từ 06h30 đến 17h00 ngày 28/11.

Một phần thôn Phú Lâm từ 06h30 đến 13h00 ngày 01/12.

Xã Phong Nha:

Các thôn Lâm Trạch 1, 2 từ 07h00 đến 14h00 ngày 29/11.

Xã Tân Gianh:

Một phần thôn Phú Thành từ 07h00 đến 15h00 ngày 27/11.

Phường Bắc Gianh:

Một phần tổ dân phố Minh Lợi từ 06h30 đến 13h00 ngày 28/11.

Xã Phú Trạch:

Thôn Phú Lộc, một phần thôn Kim Long từ 06h30 đến 11h30 ngày 30/11.

Xã Tuyên Sơn:

Các thôn Tân Đức, Tân Hương; một phần thôn Tân Ấp từ 06h30 đến 17h00 ngày 28/11.

Xã Minh Hóa:

Các thôn Ba Nương, Hợp Lợi, Minh Xuân; một phần thôn Quy Đạt từ 06h00 đến 17h00 ngày 26/11.

Xã Kim Phú:

Một phần thôn Phú Nhiêu từ 06h30 đến 13h00 ngày 27/11.

Phường Đông Hà:

Một phần TDP Sông Hiếu, Đường 9 từ 07h00 đến 13h00 ngày 25/11.

Một phần TDP Đoàn Kết từ 09h00 đến 10h30 ngày 25/11.

Một phần TDP Đông Hà từ 07h00 đến 13h00 ngày 27/11.

Một phần TDP Tây Trì từ 07h00 đến 17h30 ngày 28/11.

Một phần TDP An Lạc, Nghĩa An, Đông Thanh từ 07h00 đến 17h00 ngày 01/12.

Phường Nam Đông Hà:

Một phần TDP Điếu Ngao từ 07h30 đến 09h00 ngày 25/11.

Một phần TDP Lập Thạch từ 14h00 đến 15h30 ngày 25/11.

Một phần TDP Đông Lương từ 15h30 đến 17h00 ngày 25/11.

KCN Nam Đông Hà từ 07h00 đến 17h00 ngày 29/11.

Phường Quảng Trị:

Một phần khu phố 1 từ 07h30 đến 16h30 ngày 25/11.

Xã Triệu Phong:

Một phần thôn Bích La thôn Bích Trung Nam cũ từ 07h00 đến 12h00 ngày 25/11.

Một phần đường Nguyễn Hoàng, Nguyễn Huệ, Đoàn Lân, Đoàn Bá Thừa; Một phần thôn Phong Sơn, Phong Giang Khu phố 2+3 cũ từ 07h30 đến 14h30 ngày 28/11.

Xã Triệu Bình:

Một phần thôn Triệu Đại từ 07h00 đến 12h30 ngày 26/11.

Xã Nam Cửa Việt:

Một phần thôn Thành Công thôn Đồng Tâm cũ từ 06h30 đến 17h30 ngày 27/11.

Các TBA: Lưỡng Kim 1,2,3; An Lợi 1, Hà Lộc. Một phần thôn Lưỡng Kim, thôn An Hà từ 07h00 đến 17h30 ngày 29/11.

Đồn Biên phòng Triệu Vân, Tôm thôn 8; Một phần Bình Thạnh thôn 8 cũ từ 06h30 đến 17h30 ngày 01/12.

Một phần thôn Thành Công thôn Đồng Tâm cũ từ 06h30 đến 17h30 ngày 27/11.

Các TBA: Lưỡng Kim 1,2,3; An Lợi 1, Hà Lộc. Một phần thôn Lưỡng Kim, thôn An Hà từ 07h00 đến 17h30 ngày 29/11.

Đồn Biên phòng Triệu Vân, Tôm thôn 8; Một phần Bình Thạnh thôn 8 cũ từ 06h30 đến 17h30 ngày 01/12.

Xã Gio Linh:

Công ty Cổ phần năng lượng Phương Nam, Công ty TNHH Ván Gỗ Thuận An từ 07h30 đến 09h00 ngày 26/11.

Một phần thôn Thượng Mỹ, 1 phần thôn Lại Phước từ 07h30 đến 11h30 ngày 26/11.

XN nước Gio Linh từ 07h00 đến 17h00 ngày 27/11.

Khu Phố 9 cũ, một phần thôn Nam Hà Thượng mới từ 07h00 đến 12h00 ngày 01/12.

Xã Cửa Việt:

Công ty TNHH một thành viên điện mặt trời Quảng Trị, Bê tông Nhựa AN Công ty Cổ phần Đầu tư Asphalt Newways, DVDL Gio Hải 1, DVDL Gio Hải 2 Công ty CP Thương mại và XL Thiên Đức, Bãi Tắm Gio Hải UBND và Đảng ủy, DVDL Gio Hải Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Bơm Gio Thành, Nhĩ Hạ 2, Gio Thành 1 phần thôn Nhĩ Hạ từ 07h00 đến 17h00 ngày 25/11.

Khu Phố 3 - TT Cửa Việt cũ, 1 phần thôn Long Hà An từ 07h30 đến 15h00 ngày 25/11.

Khu Phố 7 - TT Cửa Việt cũ, 1 phần thôn Tân Lộc từ 07h30 đến 15h00 ngày 25/11.

Một phần thôn Tân Hải từ 07h30 đến 15h00 ngày 26/11.

Khu Phố 3 - TT Cửa Việt cũ, 1 phần thôn Tân Lộc từ 14h00 đến 17h00 ngày 26/11.

Thôn Vinh Quang Thượng, Vinh Quang Hạ Cũ, thôn Gio Quang mới - xã Gio Linh, TBA Mai Xá 1 thôn Mai Xá từ 07h00 đến 17h30 ngày 27/11.

Một phần thôn Tân Lộc từ 07h00 đến 17h00 ngày 28/11.

Xã Bến Hải:

Một phần thôn Trung Giang từ 07h00 đến 17h00 ngày 28/11.

Xã Vĩnh Linh:

Một phần thôn Lai Bình từ 06h30 đến 17h00 ngày 26/11.

Một phần thôn Thượng Hòa từ 08h00 đến 17h00 ngày 28/11.

Xã Vĩnh Hoàng:

Một phần thôn Thuỷ Tú từ 07h30 đến 17h30 ngày 25/11.

Công ty CP KS Quảng Trị, thôn Thái Lai từ 09h30 đến 13h30 ngày 27/11.

Xã Vĩnh Thủy:

Thôn Quảng Xá từ 07h30 đến 18h00 ngày 01/12.

Xã Cam Lộ:

Một phần Thôn Cam Sơn, An Sơn từ 07h30 đến 12h00 ngày 27/11.

Một phần Thôn Cam Hưng từ 07h30 đến 17h30 ngày 01/12.

Xã Hiếu Giang:

Một phần thôn Cam Thủy, Tân Xuân từ 07h30 đến 12h00 ngày 25/11.

Một phần Thôn Lâm Lang từ 13h30 đến 17h00 ngày 25/11.

Một phần Thôn Hiếu Bắc từ 13h30 đến 17h00 ngày 27/11.

Xã La Lay:

Thôn La Lay từ 07h30 đến 17h00 ngày 26/11.

Xã Tà Rụt:

Thôn Húc Nghì từ 07h00 đến 12h00 ngày 25/11.

Nhánh rẽ A Pun XT 375TRU Một phần thôn A Đăng từ 12h00 đến 17h00 ngày 25/11.

Xã Đakrông:

Thủy điện Bản Mới từ 07h30 đến 09h30 ngày 25/11.

Xã Ba Lòng:

Thôn Khe Lặn từ 09h45 đến 11h30 ngày 25/11.

Xã Hướng Hiệp:

Thôn Ruộng, một phần thôn Phú An từ 07h30 đến 17h00 ngày 27/11.

Xã Hướng Lập:

Nhánh đi TBA TĐC Cha Ly, Nhánh đi TBA BP A Ròng, Đi TBA BTS Mobifone Hướng Lộc, Đi TBA BTS Mobifone Xã Húc, Nhánh đi TBA Bảo tồn Hướng Phùng, Đi TBA BTS VNPT Hướng Việt, Đi TBA Tà Puông 2, Nhánh rẽ đi TBA Cuôi - Tri, Đi TBA BTS VNPT Hướng Lập, Đi TBA Cup một phần xã Hướng Phùng và toàn bộ từ 08h00 đến 15h00 ngày 26/11

Xã Tân Lập:

TBA Tân Liên, Một phần thôn Tân Tiến, Tân Liên, Hiệp Hòa từ 08h00 đến 10h00 ngày 28/11.

Xã Lao Bảo:

Các TBA: Trần Văn Linh, Lê Thị Hồng Lan; Bê Tông Kiến Mỹ; Xử lý rác thải; Tân Sang; Tân Triều; Nam Xuân Đức một phần thôn Nam Xuân Đức, thôn An Tiên từ 08h00 đến 15h00 ngày 25/11.

Xã Lìa:

Các thôn A Xing, Tam Hòa, A Túc, Xy thuộc từ 08h00 đến 12h00 ngày 25/11.