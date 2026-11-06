Thông báo về việc dự kiến tạm ngừng cung cấp điện tuần 46/2026

1. Phường Đồng Hới:

Một phần các tổ dân phố Đức Phổ, Đức Ninh 2 từ 13h00 đến 16h00 ngày 12/11.

Một phần các tổ dân phố Đồng Phú 3, 4 từ 13h00 đến 17h00 ngày 12/11.

Một phần tổ dân phố Đồng Phú 2 từ 07h00 đến 11h00 ngày 14/11.

Một phần tổ dân phố Bảo Ninh 1 từ 13h00 đến 17h00 ngày 14/11.

Một phần tổ dân phố Bảo Ninh 1 từ 07h00 đến 11h00 ngày 16/11.

Một phần tổ dân phố Bảo Ninh 3 từ 13h00 đến 17h00 ngày 16/11.

Một phần tổ dân phố Nam Lý 4 từ 07h00 đến 11h00 ngày 17/11.

Một phần tổ dân phố Đức Ninh 1 từ 13h00 đến 17h00 ngày 17/11.

2. Phường Đồng Thuận:

Một phần tổ dân phố 9 Bắc Lý từ 07h00 đến 11h00 ngày 12/11.

Một phần tổ dân phố 3 Bắc Lý từ 06h00 đến 13h00 ngày 14/11.

3. Phường Đồng Sơn:

Một phần tổ dân phố Phương Xuân từ 06h30 đến 10h30 ngày 12/11.

Một phần tổ dân phố Mỹ Cương từ 07h00 đến 11h00 ngày 12/11.

Một phần tổ dân phố Nghĩa Ninh từ 06h30 đến 11h30 ngày 13/11.

Một phần các tổ dân phố Quảng Bình, Cộn từ 13h00 đến 16h00 ngày 17/11.

4. Xã Trường Phú:

Thôn Tiền Giang; một phần các thôn Mai Thủy, Châu Lê từ 06h30 đến 13h00 ngày 11/11.

5. Xã Sen Ngư:

Một phần thôn Phù Thiết từ 06h30 đến 12h30 ngày 16/11.

6. Xã Lệ Thủy:

Một phần thôn Đại Phong từ 06h30 đến 13h30 ngày 17/11.

7. Xã Nam Trạch:

Thôn Nhân Bắc; một phần các thôn Phú Lộc, Nhân Trạch từ 06h00 đến 17h00 ngày 11/11.

Một phần tổ dân phố Dũng Cảm từ 13h00 đến 17h00 ngày 12/11.

Một phần thôn Bắc Dinh từ 06h30 đến 17h00 ngày 14/11.

8. Xã Bố Trạch:

Một phần các thôn Tân Nẫm, Cự Nẫm, Sen Nẫm từ 06h30 đến 15h00 ngày 11/11.

9. Xã Hoàn Lão:

Một phần các thôn Sen Bàng, Đại Phương từ 06h30 đến 17h00 ngày 14/11.

10. Xã Phong Nha:

Các thôn Phúc Khê 1, 2; một phần các thôn Phúc Trạch, Phúc Đồng từ 06h30 đến 11h30 ngày 17/11.

11. Xã Quảng Trạch:

Một phần thôn Hòa Bình từ 07h00 đến 16h00 ngày 16/11.

12. Xã Tuyên Lâm:

Một phần thôn Thanh Hóa từ 06h30 đến 17h00 ngày 13/11.

13. Phường Đông Hà:

Một phần TDP Đoàn Kết từ 14h00 đến 15h30 ngày 11/11.

Một phần TDP Đông Giang 2 từ 15h30 đến 17h00 ngày 11/11.

Một phần TDP Đông Giang 2 từ 15h30 đến 17h00 ngày 12/11.

Một phần TDP Khe Mây từ 07h30 đến 09h00 ngày 17/11.

Một phần TDP Bình An từ 14h00 đến 15h30 ngày 17/11.

Phan Duy Thành, 135 Bà Triệu, Phường Đông Hà từ 15h30 đến 17h00 ngày 17/11.

14. Phường Nam Đông Hà:

Một phần TDP Điếu Ngao từ 07h30 đến 09h00 ngày 11/11.

Một phần TDP Lập Thạch từ 09h00 đến 10h30 ngày 11/11.

Một phần TDP Đông Lễ từ 14h00 đến 17h00 ngày 11/11.

Một phần TDP 5 từ 07h00 đến 11h30 ngày 12/11.

Một phần TDP Đông Lương từ 07h30 đến 09h00 ngày 12/11.

Một phần TDP Đông Lương từ 09h00 đến 10h30 ngày 12/11.

Một phần TDP Điếu Ngao từ 14h00 đến 15h30 ngày 12/11.

Một phần TDP 4, 5, 6, 7 từ 07h00 đến 16h00 ngày 13/11.

Một phần TDP Sông Hiếu từ 06h00 đến 16h00 ngày 14/11.

Một phần TDP 1, 9 từ 07h00 đến 12h00 ngày 14/11.

Một phần TDP Đông Lương từ 07h00 đến 13h00 ngày 16/11.

Một phần TDP Đông Lương từ 13h00 đến 17h00 ngày 16/11.

Một phần TDP 10 từ 09h00 đến 10h30 ngày 17/11.

15. Xã Triệu Phong:

Một phần thôn Hậu Kiên, Cổ Thành từ 13h00 đến 17h00 ngày 14/11.

16. Xã Ái Tử:

Các thôn Lưu Nghĩa, Đầu Kênh, Cồn Bồi Kiệt từ 07h00 đến 12h30 ngày 12/11.

17. Xã Triệu Bình:

Một phần thôn Triệu Đại từ 07h00 đến 12h30 ngày 12/11.

18. Xã Nam Cửa Việt:

Một phần thôn Phú Hội từ 07h00 đến 12h00 ngày 14/11.

Một phần thôn Linh An từ 06h30 đến 07h30 ngày 16/11.

Một phần thôn Thành Công (thôn Đồng Tâm cũ) từ 06h30 đến 07h30 ngày 17/11.

19. Xã Diên Sanh:

Thôn 4 và các thôn Đông Trung, Trường Xuân, Hậu Thọ từ 06h00 đến 17h00 ngày 15/11.

20. Xã Hải Lăng:

Một phần thôn Mai Đàn từ 06h00 đến 17h00 ngày 12/11.

Một phần thôn Mai Đàn từ 13h00 đến 17h00 ngày 12/11.

Một phần thôn Mai Đàn từ 06h30 đến 13h00 ngày 12/11.

Thôn Tân Phước từ 07h00 đến 17h00 ngày 13/11.

21. Xã Vĩnh Định:

Thôn Đơn Quế và thôn Kim Long từ 07h00 đến 17h00 ngày 13/11.

22. Xã Gio Linh:

Thôn Cẩm Khê từ 07h00 đến 17h00 ngày 13/11.

Một phần thôn Hà Thanh từ 13h30 đến 17h00 ngày 17/11.

23. Xã Cửa Việt:

Một phần thôn Gio Việt từ 07h00 đến 11h30 ngày 12/11.

Một phần thôn Đại Lộc từ 07h00 đến 13h00 ngày 17/11.

24. Xã Cồn Tiên:

Một phần thôn Hải Bình từ 07h00 đến 17h00 ngày 11/11.

25. Xã Bến Hải:

Một phần thôn Trung Hải từ 07h00 đến 17h00 ngày 13/11.

26. Xã Vĩnh Linh:

Thôn Thượng Hòa từ 07h00 đến 11h00 ngày 11/11.

27. Xã Cửa Tùng:

Thôn Di Loan từ 07h00 đến 11h00 ngày 11/11.

Thôn Tân An từ 07h00 đến 11h00 ngày 13/11.

28. Xã Cam Lộ:

Một phần thôn Tân Thành từ 07h30 đến 17h30 ngày 12/11.

Một phần thôn Tân Thành, thôn Cam Hưng từ 07h30 đến 11h30 ngày 17/11.

Một phần thôn Cam Lộ từ 13h30 đến 17h30 ngày 17/11.

29. Xã Hiếu Giang:

Một phần thôn Tân Tuyền, thôn Cam Tuyền từ 07h30 đến 17h30 ngày 11/11.

Một phần thôn Hiếu Nam, thôn Hiếu Bắc từ 06h00 đến 16h00 ngày 14/11.

30. Xã La Lay:

Thôn La Lay, một phần thôn A Ngo, một phần thôn A Bung từ 07h30 đến 17h00 ngày 13/11.

31. Xã Đakrông:

Một phần thôn Pa Hy từ 08h00 đến 11h30 ngày 11/11.

Mỏ đá Lương Lễ và một phần thôn Cu Pua từ 08h00 đến 16h00 ngày 11/11.

32. Xã Ba Lòng:

Thôn Đá Nổi từ 08h00 đến 09h30 ngày 11/11.

33. Xã Tà Rụt:

Thôn Húc Nghì từ 07h00 đến 12h00 ngày 12/11.

Một phần thôn A Đăng từ 12h00 đến 17h00 ngày 12/11.

34. Xã Khe Sanh:

Điện Gió Tân Hợp 1&2 từ 07h00 đến 11h00 ngày 11/11.

Một phần thôn 3B từ 08h00 đến 10h00 ngày 12/11.

Một phần thôn Ruộng từ 09h00 đến 11h00 ngày 13/11.

35. Xã Hướng Phùng:

Thôn Đại Độ, Doa Củ, Hướng Hải từ 08h00 đến 12h00 ngày 11/11.

36. Xã Tân Lập:

Một phần thôn Tân Trung, xã Tân Lập từ 08h00 đến 17h00 ngày 16/11.