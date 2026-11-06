Thông báo về việc dự kiến tạm ngừng cung cấp điện tuần 46/2026
Để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhằm nâng cao chất lượng điện năng phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Công ty Điện lực Quảng Trị kính thông báo đến quý khách hàng lịch tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2026 như sau:
1. Phường Đồng Hới:
Một phần các tổ dân phố Đức Phổ, Đức Ninh 2 từ 13h00 đến 16h00 ngày 12/11.
Một phần các tổ dân phố Đồng Phú 3, 4 từ 13h00 đến 17h00 ngày 12/11.
Một phần tổ dân phố Đồng Phú 2 từ 07h00 đến 11h00 ngày 14/11.
Một phần tổ dân phố Bảo Ninh 1 từ 13h00 đến 17h00 ngày 14/11.
Một phần tổ dân phố Bảo Ninh 1 từ 07h00 đến 11h00 ngày 16/11.
Một phần tổ dân phố Bảo Ninh 3 từ 13h00 đến 17h00 ngày 16/11.
Một phần tổ dân phố Nam Lý 4 từ 07h00 đến 11h00 ngày 17/11.
Một phần tổ dân phố Đức Ninh 1 từ 13h00 đến 17h00 ngày 17/11.
2. Phường Đồng Thuận:
Một phần tổ dân phố 9 Bắc Lý từ 07h00 đến 11h00 ngày 12/11.
Một phần tổ dân phố 3 Bắc Lý từ 06h00 đến 13h00 ngày 14/11.
3. Phường Đồng Sơn:
Một phần tổ dân phố Phương Xuân từ 06h30 đến 10h30 ngày 12/11.
Một phần tổ dân phố Mỹ Cương từ 07h00 đến 11h00 ngày 12/11.
Một phần tổ dân phố Nghĩa Ninh từ 06h30 đến 11h30 ngày 13/11.
Một phần các tổ dân phố Quảng Bình, Cộn từ 13h00 đến 16h00 ngày 17/11.
4. Xã Trường Phú:
Thôn Tiền Giang; một phần các thôn Mai Thủy, Châu Lê từ 06h30 đến 13h00 ngày 11/11.
5. Xã Sen Ngư:
Một phần thôn Phù Thiết từ 06h30 đến 12h30 ngày 16/11.
6. Xã Lệ Thủy:
Một phần thôn Đại Phong từ 06h30 đến 13h30 ngày 17/11.
7. Xã Nam Trạch:
Thôn Nhân Bắc; một phần các thôn Phú Lộc, Nhân Trạch từ 06h00 đến 17h00 ngày 11/11.
Một phần tổ dân phố Dũng Cảm từ 13h00 đến 17h00 ngày 12/11.
Một phần thôn Bắc Dinh từ 06h30 đến 17h00 ngày 14/11.
8. Xã Bố Trạch:
Một phần các thôn Tân Nẫm, Cự Nẫm, Sen Nẫm từ 06h30 đến 15h00 ngày 11/11.
9. Xã Hoàn Lão:
Một phần các thôn Sen Bàng, Đại Phương từ 06h30 đến 17h00 ngày 14/11.
10. Xã Phong Nha:
Các thôn Phúc Khê 1, 2; một phần các thôn Phúc Trạch, Phúc Đồng từ 06h30 đến 11h30 ngày 17/11.
11. Xã Quảng Trạch:
Một phần thôn Hòa Bình từ 07h00 đến 16h00 ngày 16/11.
12. Xã Tuyên Lâm:
Một phần thôn Thanh Hóa từ 06h30 đến 17h00 ngày 13/11.
13. Phường Đông Hà:
Một phần TDP Đoàn Kết từ 14h00 đến 15h30 ngày 11/11.
Một phần TDP Đông Giang 2 từ 15h30 đến 17h00 ngày 11/11.
Một phần TDP Đông Giang 2 từ 15h30 đến 17h00 ngày 12/11.
Một phần TDP Khe Mây từ 07h30 đến 09h00 ngày 17/11.
Một phần TDP Bình An từ 14h00 đến 15h30 ngày 17/11.
Phan Duy Thành, 135 Bà Triệu, Phường Đông Hà từ 15h30 đến 17h00 ngày 17/11.
14. Phường Nam Đông Hà:
Một phần TDP Điếu Ngao từ 07h30 đến 09h00 ngày 11/11.
Một phần TDP Lập Thạch từ 09h00 đến 10h30 ngày 11/11.
Một phần TDP Đông Lễ từ 14h00 đến 17h00 ngày 11/11.
Một phần TDP 5 từ 07h00 đến 11h30 ngày 12/11.
Một phần TDP Đông Lương từ 07h30 đến 09h00 ngày 12/11.
Một phần TDP Đông Lương từ 09h00 đến 10h30 ngày 12/11.
Một phần TDP Điếu Ngao từ 14h00 đến 15h30 ngày 12/11.
Một phần TDP 4, 5, 6, 7 từ 07h00 đến 16h00 ngày 13/11.
Một phần TDP Sông Hiếu từ 06h00 đến 16h00 ngày 14/11.
Một phần TDP 1, 9 từ 07h00 đến 12h00 ngày 14/11.
Một phần TDP Đông Lương từ 07h00 đến 13h00 ngày 16/11.
Một phần TDP Đông Lương từ 13h00 đến 17h00 ngày 16/11.
Một phần TDP 10 từ 09h00 đến 10h30 ngày 17/11.
15. Xã Triệu Phong:
Một phần thôn Hậu Kiên, Cổ Thành từ 13h00 đến 17h00 ngày 14/11.
16. Xã Ái Tử:
Các thôn Lưu Nghĩa, Đầu Kênh, Cồn Bồi Kiệt từ 07h00 đến 12h30 ngày 12/11.
17. Xã Triệu Bình:
Một phần thôn Triệu Đại từ 07h00 đến 12h30 ngày 12/11.
18. Xã Nam Cửa Việt:
Một phần thôn Phú Hội từ 07h00 đến 12h00 ngày 14/11.
Một phần thôn Linh An từ 06h30 đến 07h30 ngày 16/11.
Một phần thôn Thành Công (thôn Đồng Tâm cũ) từ 06h30 đến 07h30 ngày 17/11.
19. Xã Diên Sanh:
Thôn 4 và các thôn Đông Trung, Trường Xuân, Hậu Thọ từ 06h00 đến 17h00 ngày 15/11.
20. Xã Hải Lăng:
Một phần thôn Mai Đàn từ 06h00 đến 17h00 ngày 12/11.
Một phần thôn Mai Đàn từ 13h00 đến 17h00 ngày 12/11.
Một phần thôn Mai Đàn từ 06h30 đến 13h00 ngày 12/11.
Thôn Tân Phước từ 07h00 đến 17h00 ngày 13/11.
21. Xã Vĩnh Định:
Thôn Đơn Quế và thôn Kim Long từ 07h00 đến 17h00 ngày 13/11.
22. Xã Gio Linh:
Thôn Cẩm Khê từ 07h00 đến 17h00 ngày 13/11.
Một phần thôn Hà Thanh từ 13h30 đến 17h00 ngày 17/11.
23. Xã Cửa Việt:
Một phần thôn Gio Việt từ 07h00 đến 11h30 ngày 12/11.
Một phần thôn Đại Lộc từ 07h00 đến 13h00 ngày 17/11.
24. Xã Cồn Tiên:
Một phần thôn Hải Bình từ 07h00 đến 17h00 ngày 11/11.
25. Xã Bến Hải:
Một phần thôn Trung Hải từ 07h00 đến 17h00 ngày 13/11.
26. Xã Vĩnh Linh:
Thôn Thượng Hòa từ 07h00 đến 11h00 ngày 11/11.
27. Xã Cửa Tùng:
Thôn Di Loan từ 07h00 đến 11h00 ngày 11/11.
Thôn Tân An từ 07h00 đến 11h00 ngày 13/11.
28. Xã Cam Lộ:
Một phần thôn Tân Thành từ 07h30 đến 17h30 ngày 12/11.
Một phần thôn Tân Thành, thôn Cam Hưng từ 07h30 đến 11h30 ngày 17/11.
Một phần thôn Cam Lộ từ 13h30 đến 17h30 ngày 17/11.
29. Xã Hiếu Giang:
Một phần thôn Tân Tuyền, thôn Cam Tuyền từ 07h30 đến 17h30 ngày 11/11.
Một phần thôn Hiếu Nam, thôn Hiếu Bắc từ 06h00 đến 16h00 ngày 14/11.
30. Xã La Lay:
Thôn La Lay, một phần thôn A Ngo, một phần thôn A Bung từ 07h30 đến 17h00 ngày 13/11.
31. Xã Đakrông:
Một phần thôn Pa Hy từ 08h00 đến 11h30 ngày 11/11.
Mỏ đá Lương Lễ và một phần thôn Cu Pua từ 08h00 đến 16h00 ngày 11/11.
32. Xã Ba Lòng:
Thôn Đá Nổi từ 08h00 đến 09h30 ngày 11/11.
33. Xã Tà Rụt:
Thôn Húc Nghì từ 07h00 đến 12h00 ngày 12/11.
Một phần thôn A Đăng từ 12h00 đến 17h00 ngày 12/11.
34. Xã Khe Sanh:
Điện Gió Tân Hợp 1&2 từ 07h00 đến 11h00 ngày 11/11.
Một phần thôn 3B từ 08h00 đến 10h00 ngày 12/11.
Một phần thôn Ruộng từ 09h00 đến 11h00 ngày 13/11.
35. Xã Hướng Phùng:
Thôn Đại Độ, Doa Củ, Hướng Hải từ 08h00 đến 12h00 ngày 11/11.
36. Xã Tân Lập:
Một phần thôn Tân Trung, xã Tân Lập từ 08h00 đến 17h00 ngày 16/11.
Công ty Điện lực Quảng Trị kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẻ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên báo điện tử của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị (https://baoquangtri.vn) số ra ngày thứ Sáu; truy cập website: ; hoặc các số điện thoại 1558, 19001909 để biết thêm thông tin chi tiết.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thong-tin-quang-cao-tuyen-dung/202611/thong-bao-ve-viec-du-kien-tam-ngung-cung-cap-dien-tuan-462026-7ee47e8/