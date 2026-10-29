Thông báo về việc dự kiến tạm ngừng cung cấp điện tuần 45/2026

1. Phường Đồng Hới:

Một phần các tổ dân phố Bảo Ninh 1, 2 từ 07h00 đến 11h00 ngày 04/11.

Một phần tổ dân phố Bảo Ninh 3 từ 13h00 đến 17h00 ngày 04/11.

Một phần tổ dân phố Đồng Phú 2 từ 07h00 đến 11h00 ngày 05/11.

Một phần tổ dân phố Bảo Ninh 1 từ 13h00 đến 17h00 ngày 05/11.

Một phần tổ dân phố Đồng Phú 2 từ 07h00 đến 11h00 ngày 06/11.

Một phần tổ dân phố Hải Thành từ 13h00 đến 15h30 ngày 07/11.

Một phần tổ dân phố Đồng Thành từ 06h30 đến 11h30 ngày 09/11.

Một phần tổ dân phố các tổ dân phố Phú Hải, Bảo Ninh 3 từ 06h30 đến 11h30 ngày 10/11.

2. Phường Đồng Thuận:

Một phần tổ dân phố Lộc Ninh từ 07h00 đến 14h00 ngày 04/11.

Một phần các tổ dân phố Lộc Ninh, Hữu Cung từ 07h00 đến 14h00 ngày 05/11.

Một phần tổ dân phố Quang Phú từ 13h00 đến 15h30 ngày 06/11.

Một phần tổ dân phố 9 Bắc Lý từ 07h00 đến 11h00 ngày 07/11.

3. Xã Lệ Ninh:

Một phần thôn 2 từ 06h30 đến 13h30 ngày 06/11.

4. Xã Nam Trạch:

Một phần các tổ dân phố Quyết Tiến, Phú Quý từ 06h30 đến 15h00 ngày 04/11.

Một phần các tổ dân phố Quyết Tiến, Phú Quý từ 13h00 đến 16h00 ngày 06/11.

Một phần tổ dân phố Quyết Tiến từ 06h30 đến 16h30 ngày 10/11.

Thôn Nhân Hồng; một phần các thôn Phú Lộc, Lý Trạch từ 06h30 đến 17h00 ngày 10/11.

5. Xã Hoàn Lão:

Một phần các thôn Phúc Tự Tây, Đại Nam 1, Đại Nam 2 từ 06h30 đến 16h30 ngày 06/11.

Thôn Lý Nhân; một phần các thôn Phúc Tự Đông, Đông Bắc từ 06h30 đến 16h30 ngày 09/11.

6. Xã Nam Ba Đồn:

Một phần thôn Xuân Hòa từ 06h30 đến 16h30 ngày 04/11.

7. Phường Bắc Gianh:

Một phần tổ dân phố Quảng Thuận từ 06h30 đến 16h30 ngày 05/11.

8. Xã Tuyên Phú:

Thôn Thiết Sơn, một phần thôn Thạch Hóa từ 06h30 đến 17h00 ngày 07/11.

9. Xã Tuyên Bình:

Một phần thôn Hòa Thuận từ 06h30 đến 17h00 ngày 10/11.

10. Xã Tân Thành:

Một phần thôn Hóa Thanh từ 06h30 đến 13h00 ngày 07/11.

11. Xã Dân Hóa:

Toàn bộ xã, Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo từ 06h30 đến 13h00 ngày 07/11.

12. Xã Kim Phú:

Một phần thôn Phú Nhiêu từ 06h30 đến 13h00 ngày 10/11.

13. Phường Đông Hà:

- Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể thao tỉnh Quảng Trị; Đường Nguyễn Huệ, Đặng Tất, Lý Chiêu Hoàng, Nguyễn Thái Học, Thái Phiên, Trần Phú, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trương Định từ 07h00 đến 13h00 ngày 05/11;

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đông Hà, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8; Một phần đường Hàm Nghi, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Huệ, Văn Cao, Nguyễn Trãi (Khu phố 6, 8 - phường 1 cũ) từ 07h00 đến 17h00 ngày 07/11;

- Một phần đường Nguyễn Trãi, Đặng Tất, Lương Ngọc Quyến, Quốc Lộ 9, Nguyễn Trung Trực, Võ Thị Sáu từ 07h00 đến 17h00 ngày 08/11.

14. Phường Nam Đông Hà:

- Một phần tổ dân phố Tân Vĩnh (Khu phố Lai Phước, Tân Vĩnh cũ) từ 07h00 đến 13h00 ngày 04/11;

- Một phần tổ dân phố Đông Lương, Tân Phước, Tân Vĩnh từ 07h00 đến 17h00 ngày 06/11;

- Một phần khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Hoài Đức, Lê Văn Lương, Lạc Long Quân, Phan Đình Giới, Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Tư Giãn, Nguyễn Tự Như, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Vức, Nguyễn An Ninh, Hồ Sỹ Thản; Khu đô thị Nam Đông Hà; Một phần tổ dân phố Tân Vĩnh (Khu phố Tân Vĩnh cũ) từ 07h00 đến 17h00 ngày 09/11.

15. Phường Quảng Trị:

Một phần Khu phố An Đôn từ 13h30 đến 16h30 ngày 04/11.

16. Xã Triệu Phong:

- Một phần thôn Ngũ Hiệp, KV1 Nhan Biều từ 07h30 đến 11h30 ngày 04/11;

- Một phần thôn Phong Sơn, Phong Giang (Khu phố 2+3 cũ) từ 07h30 đến 11h30 ngày 05/11;

- Một phần đường Trường Chinh, Lê Duẩn; Một phần thôn Phong Giang (Khu phố 4 cũ) từ 07h30 đến 17h00 ngày 07/11;

- Một phần đường Nguyễn Hoàng, Đinh Tiên Hoàng từ 07h00 đến 12h00 ngày 07/11;

- Một phần đường Nguyễn Hoàng, Nguyễn Huệ, Đoàn Lân, Đoàn Bá Thừa; Một phần thôn Phong Sơn, Phong Giang (Khu phố 2+3 cũ) từ 13h30 đến 17h30 ngày 07/11.

17. Xã Ái Tử:

Thôn Hà Tân Kiên, Trà Liên, Phú Mỹ Kiên từ 07h00 đến 17h30 ngày 08/11.

18. Xã Triệu Bình:

Một phần thôn Đại Hào từ 07h30 đến 12h00 ngày 04/11.

19. Xã Nam Cửa Việt:

- Một phần thôn Thành Công từ 07h30 đến 12h00 ngày 05/11;

- Đồn Biên phòng Triệu Vân, Tôm thôn 8; Một phần Bình Thạnh (thôn 8 cũ) từ 06h30 đến 17h30 ngày 06/11;

- Một phần thôn Linh An từ 06h30 đến 17h30 ngày 10/11.

20. Xã Diên Sanh:

Một phần đường Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền; Một phần thôn 6 (thôn 9 cũ) từ 07h00 đến 12h00 ngày 05/11.

21. Xã Nam Hải Lăng:

- Một phần thôn Tây Chánh (thôn Xuân Lộc cũ) từ 06h00 đến 17h00 ngày 04/11;

- Một phần thôn Hải Hoà (thôn An Thơ cũ) từ 07h00 đến 17h00 ngày 04/11;

- Một phần thôn Tây Sơn từ 07h00 đến 12h00 ngày 04/11.

22. Xã Vĩnh Định:

- Thôn Trâm Lý, Quy Thiện từ 07h00 đến 17h00 ngày 04/11;

- Một phần thôn Vĩnh Lợi (thôn Thi Ông cũ) từ 06h00 đến 17h00 ngày 06/11.

23. Xã Gio Linh:

- Thôn Trúc Lâm từ 06h30 đến 12h00 ngày 05/11;

- Một phần thôn Hà Thanh từ 07h00 đến 17h00 ngày 05/11.

24. Xã Cửa Việt:

Một phần thôn Lâm Xuân từ 07h00 đến 17h00 ngày 05/11.

25. Xã Cồn Tiên:

- Một phần thôn Hải Trung (thôn Thiện Thành cũ) từ 07h00 đến 17h00 ngày 04/11;

- Một phần thôn An Phú, Hải Thái (thôn Trường Thọ cũ) từ 07h00 đến 17h00 ngày 06/11;

- Một phần thôn Hải An từ 07h00 đến 17h00 ngày 06/11.

26. Xã Bến Hải:

Một phần thôn Trung Giang (thôn Thuỷ Bạn cũ), thôn Cát Sơn từ 07h00 đến 10h00 ngày 04/11.

27. Xã Vĩnh Linh:

- Cty Cổ Phần Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-GREEN, Cty TNHH Cường Anh; Thôn Lai Bình, Tân Lập, Cầu Điện, Nhà Tài, Thượng Hoà, Tứ Chính từ 07h00 đến 17h00 ngày 04/11;

- Thôn Lai Bình, Bình An từ 06h30 đến 17h00 ngày 05/11.

28. Xã Cửa Tùng:

Một phần thôn Hiền Lương, Vĩnh Thành, An Du Nam từ 06h30 đến 17h00 ngày 06//11.

29. Xã Cam Lộ:

- Một phần thôn Cam Lộ (thôn 5 cũ) từ 07h30 đến 17h30 ngày 04/11;

- Cty CP Quốc tế Phong Phú, Cty CP Xây Lắp Điện Đông Hà, Cty CP Xây Dựng Số 1 Việt Phong, Trung Đoàn 19 - Sư Đoàn 968, Xí nghiệp nước sạch; Thôn Cam Mỹ từ 07h30 đến 11h00 ngày 08/11;

- Một phần thôn Cam Mỹ (thôn Quật Xá cũ) từ 07h30 đến 17h00 ngày 08/11.

30. Xã Hiếu Giang:

- Một phần thôn An Bình, khu vực Ngã tư Sòng từ 07h30 đến 11h30 ngày 04/11;

- Một phần thôn Tư Sòng (thôn An Thạch cũ) từ 06h30 đến 12h00 ngày 05/11;

- Một phần thôn Lâm Lang từ 07h30 đến 17h30 ngày 05/11;

- Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh từ 07h30 đến 11h30 ngày 05/11;

- Một phần thôn Hiếu Bắc (thôn Trương Xá cũ) từ 06h30 đến 17h30 ngày 09/11;

- Một phần thôn An Tuyền (thôn An Thái cũ) từ 07h30 đến 17h30 ngày 10/11.

31. Xã Tà Rụt:

Thuỷ điện Đakrông 1, Đakrông 3, Đakrông 4, La Tó từ 07h00 đến 17h00 ngày 08/11.

32. Xã Khe Sanh:

- Bệnh viện Đa khoa Hướng Hoá từ 07h00 đến 08h00 ngày 07/11;

- Trung tâm xã Khe Sanh từ 08h00 đến 15h00 ngày 07/11;

- Bệnh viện Đa khoa Hướng Hoá từ 15h00 đến 16h00 ngày 07/11;

- Một phần thôn Ta Cu, Tà Rùng, Tà Núc 1 từ 08h00 đến 15h00 ngày 09/11.

33. Xã Lao Bảo:

Một phần thôn Trung Chín từ 08h00 đến 12h00 ngày 04/11.

34. Xã A Dơi:

Một phần Thôn A Dơi Cô, A Dơi Đớ từ 08h00 đến 12h00 ngày 05/11.