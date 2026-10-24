Thông báo về việc dự kiến tạm ngừng cung cấp điện tuần 44/2026

1. Phường Đồng Hới:

Một phần tổ dân phố Đồng Phú 4 từ 07h00 đến 11h00 ngày 28/10.

Một phần tổ dân phố Nam Lý 2 từ 13h00 đến 16h00 ngày 28/10.

Một phần tổ dân phố Nam Lý 4 từ 07h00 đến 10h00 ngày 30/10.

Một phần tổ dân phố Nam Lý 4 từ 07h00 đến 10h00 ngày 31/10.

Một phần tổ dân phố Đức Ninh Đông từ 13h00 đến 16h00 ngày 31/10.

Một phần tổ dân phố Đức Ninh 1 từ 13h30 đến 16h30 ngày 02/11.

Một phần tổ dân phố Nam Lý 4 từ 07h00 đến 11h00 ngày 03/11.

Một phần tổ dân phố Đức Ninh 1 từ 13h00 đến 17h00 ngày 03/11.

2. Phường Đồng Thuận:

Một phần tổ dân phố Tây Lộc Đại từ 07h00 đến 10h00 ngày 29/10.

Một phần tổ dân phố Hữu Cung từ 13h00 đến 15h30 ngày 29/10.

Một phần các tổ dân phố 6, 8 Bắc Lý từ 13h00 đến 16h00 ngày 30/10.

Một phần tổ dân phố 9 Bắc Lý từ 07h00 đến 11h00 ngày 02/11.

Một phần tổ dân phố Phú Xá từ 13h00 đến 17h00 ngày 02/11.

3. Phường Đồng Sơn:

Một phần tổ dân phố Phương Xuân từ 07h00 đến 11h00 ngày 29/10.

Một phần các tổ dân phố Trung Nghĩa, Phương Xuân, Cộn từ 13h00 đến 16h30 ngày 29/10.

Một phần tổ dân phố Đồng Sơn, Nhà máy Nước Phú Vinh từ 06h30 đến 16h30 ngày 31/10.

Một phần tổ dân phố Phương Xuân từ 07h00 đến 10h00 ngày 02/11.

Một phần tổ dân phố Phương Xuân từ 07h00 đến 10h00 ngày 03/11.

Một phần tổ dân phố Nghĩa Ninh từ 13h30 đến 16h00 ngày 03/11.

4. Xã Trường Phú:

Thôn Thạch Bàn từ 06h30 đến 15h00 ngày 02/11.

5. Xã Kim Ngân:

Bản An Bai, một phần bản Bang từ 06h30 đến 16h30 ngày 03/11.

6. Xã Bố Trạch:

Một phần thôn Phú Lộc từ 12h00 đến 17h00 ngày 28/10.

Một phần thôn Vạn Lộc từ 12h00 đến 17h30 ngày 28/10.

Thôn Cổ Giang từ 06h30 đến 16h30 ngày 29/10.

7. Xã Hoàn Lão:

Một phần thôn Tứ Phúc từ 12h00 đến 17h00 ngày 28/10.

8. Xã Phong Nha:

Thôn Cù Lạc 2, một phần thôn Cù Lạc 1 từ 06h30 đến 16h30 ngày 29/10.

Một phần các thôn Cù Lạc 1, Sơn Trạch, Xuân Sơn từ 06h30 đến 11h30 ngày 31/10.

9. Xã Phú Trạch:

Thôn Nam Lãnh từ 06h30 đến 16h30 ngày 28/10.

Thôn 19/5, một phần thôn Thọ Sơn từ 06h30 đến 16h30 ngày 29/10.

10. Xã Trung Thuần:

Các thôn Sơn Thạch, Minh Thạch từ 06h30 đến 15h00 ngày 29/10.

11. Xã Hòa Trạch:

Một phần thôn Quảng Tùng từ 06h30 đến 10h30 ngày 30/10.

12. Xã Tuyên Phú:

Một phần các thôn Huyền Thủy, Thạch Hóa từ 06h30 đến 17h00 ngày 30/10.

13. Xã Tuyên Bình:

Một phần thôn Hòa Thuận từ 06h30 đến 17h00 ngày 03/11.

14. Phường Đông Hà:

Một phần tổ dân phố Tây Trì (Khu phố Tây Trì cũ), đường Đinh Tiên Hoàng từ 07h00 đến 17h00 ngày 30/10.

15. Phường Nam Đông Hà:

- Một phần tổ dân phố Đông Lễ, Lập Thạch từ 07h00 đến 12h00 ngày 28/10;

- Một phần đường Nguyễn Hoàng, Thuận Châu, Triệu Việt Vương; Một phần tổ dân phố Đông Lương, Tân Vĩnh từ 13h30 đến 17h00 ngày 28/10;

- Một phần đường Trần Bình Trọng, Hoàng Thị Ái từ 13h30 đến 17h00 ngày 29/10;

- Sở Tài Chính, Hùng Vương 8, TT Hội Nghị, CV Hùng Vương, Cục Thuế Tỉnh QT, Viện KSND, Nam Đông Hà 3, Báo QT, Công ty Cao Su QT, BV ĐK Tỉnh (T1+T2), Công An Tỉnh 2 + 3, Trạm sạc Kim Sơn, Nhà máy SX Mộc Mỹ Nghệ Hồng Ngọc, Ván Ép, Nam Phát, Tuấn Lộc, NM Phủ Mặt Ván MDF, NM Gỗ MDF, NM Chế Biến Nông Sản (Một phần Khu công nghiệp Nam Đông Hà; Một phần đường Hùng Vương nối dài, Trương Công Kỉnh, Lý Thường Kiệt; Một phần Khu Đô thị Nam đường 9D, Khu phố Tân Vĩnh cũ từ 07h00 đến 16h00 ngày 01/11;

- Một phần đường Lê Duẩn, Nguyễn Hoàng, Tân Sở; Một phần Khu phố Lai Phước, Vĩnh Phước cũ từ 07h00 đến 17h00 ngày 03/11.

16. Phường Quảng Trị:

Một phần Khu phố An Đôn từ 07h30 đến 11h30 ngày 28/10.

17. Xã Ái Tử:

- Một phần thôn Hà Tân Kiên từ 07h00 đến 12h00 ngày 28/10;

- Một phần thôn Nam Long từ 07h30 đến 11h30 ngày 30/10.

18. Xã Triệu Bình:

- Một phần thôn Triệu Hoà (thôn Bố Liêu cũ) từ 13h30 đến 17h30 ngày 28/10;

- Một phần thôn Bắc Độ (thôn Tân Liêm cũ) từ 13h30 đến 17h30 ngày 30/10;

- Một phần thôn Nam Độ (thôn An Lợi cũ), thôn Dương Thuận (thôn Dương Văn Lộc cũ) từ 07h30 đến 17h00 ngày 31/10.

19. Xã Triệu Cơ:

- Một phần thôn 6 từ 07h00 đến 11h30 ngày 30/10;

- Một phần thôn 6 từ 13h00 đến 17h00 ngày 30/10.

20. Xã Nam Cửa Việt:

- Một phần thôn 9 từ 07h00 đến 11h30 ngày 28/10;

- Một phần thôn 9 từ 13h00 đến 17h00 ngày 28/10;

- Đồn Biên phòng Triệu Vân, Tôm thôn 8; Một phần Bình Thạnh (thôn 8 cũ) từ 06h30 đến 17h30 ngày 29/10;

- Một phần thôn Bình Thạnh (thôn 7 cũ) từ 13h00 đến 17h00 ngày 30/10;

- Một phần thôn 7 từ 06h30 đến 17h00 ngày 03/11.

21. Xã Diên Sanh:

- Một phần thôn Hải Thành (thôn Phước Điền cũ) từ 07h00 đến 12h00 ngày 28/10;

- Một phần thôn 3 (thôn 4 cũ), Hậu Thọ, Đông Trung, Trường Xuân; Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (QL15), Công ty TNHH dệt may VTJ Toms từ 06h00 đến 17h00 ngày 01/11.

22. Xã Mỹ Thuỷ:

Hợp tác xã sản xuất dịch vụ tổng hợp Diên Khánh (Trạm bơm Diên Khánh 3) từ 08h00 đến 09h30 ngày 28/10.

23. Xã Cửa Việt:

- Một phần thôn Tân Lộc (Khu phố 7 - Thị trấn Cửa Việt cũ) từ 07h00 đến 17h00 ngày 28/10;

- Một phần thôn Long Hà An (thôn 3 cũ) từ 06h30 đến 17h00 ngày 29/10;

- Một phần thôn Gio Hải 1 (thôn 4 cũ) từ 07h00 đến 11h30 ngày 30/10.

24. Xã Cồn Tiên:

- Một phần thôn Hải Trung (thôn Xuân Thượng cũ) từ 07h00 đến 17h00 ngày 28/10;

- Một phần thôn Hải Trung (thôn Xuân Thượng cũ) từ 07h00 đến 17h00 ngày 29/10;

- Một phần thôn Khe Me (thôn Sông Ngân cũ) từ 06h30 đến 17h00 ngày 03/11.

25. Xã Bến Hải:

- Một phần thôn Trung Hải (thôn Xuân Long cũ) từ 07h00 đến 09h30 ngày 28/10;

- Công ty TNHH Minh Đức 399 Thái Nguyên; Một phần thôn Trung Giang (thôn Thuỷ Bạn cũ) từ 07h00 đến 17h00 ngày 31/10.

26. Xã Cửa Tùng:

Khu nuôi Tôm Vĩnh Thành 1, Khu nuôi Tôm Vĩnh Thành 2, Di tích Hiền Lương, TGTN Hiền Lương, Thôn Hiền Lương, Trạm sạc BĐX TN Hiền Lương (Một phần thôn Hiền Lương) từ 06h30 đến 17h00 ngày 03/11.

27. Xã Vĩnh Thuỷ:

- Một phần thôn Quảng Xá từ 08h00 đến 09h00 ngày 30/10;

- Hồ Tôm HTX Quảng Xá (Trạm Quảng Xá 3), Khách hàng Trần Văn Chung, Trần Phong (Thôn Quảng Xá) từ 09h10 đến 10h10 ngày 30/10;

- Một phần thôn Thuỷ Ba (thôn Thuỷ Ba Đông cũ) từ 10h30 đến 11h30 ngày 30/10;

- Một phần thôn An Du Nam (thôn Cát cũ) từ 13h30 đến 14h30 ngày 30/10.

28. Xã Cam Lộ:

- Một phần thôn Tân Nghĩa (thôn Hoàn Cát, Quật Xá cũ) từ 07h30 đến 17h30 ngày 28/10;

- Một phần thôn Cam Sơn (thôn Bảng Sơn, Bảng Đông cũ) từ 07h30 đến 17h30 ngày 30/10;

- Một phần thôn Cam Sơn (thôn Bảng Đông, Bảng Sơn cũ) từ 13h00 đến 17h00 ngày 30/10;

- Một phần thôn Cam Lộ (thôn 5 cũ) từ 07h30 đến 17h30 ngày 31/10;

- Các thôn Tân Sở, Cam Chính từ 07h00 đến 11h00 ngày 01/11;

- Một phần thôn Cam Lộ (thôn 7 cũ) từ 07h30 đến 17h30 ngày 02/11;

- Một phần thôn Cam Lộc (thôn Mai Lộc cũ) từ 13h00 đến 17h00 ngày 02/11;

- Thôn Tân Sở từ 07h30 đến 17h30 ngày 03/11.

29. Xã Hiếu Giang:

- Trạm sạc Thanh An (Cty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN) từ 08h00 đến 10h00 ngày 28/10;

- Một phần thôn thôn An Bình; Khu vực Ngã tư Sòng từ 07h30 đến 11h30 ngày 28/10;

- Một phần thôn Lâm Lang từ 07h30 đến 17h30 ngày 29/10;

- Một phần thôn Cam Tuyền (thôn Ba Thung cũ) từ 06h30 đến 12h00 ngày 29/10;

- Một phần thôn Thuỷ Đông (Thôn Thọ Xuân, Cam Vũ 1+2+3 cũ) từ 07h00 đến 17h30 ngày 29/10;

- Một phần thôn Cam Tuyền (thôn Tân Hiệp cũ) từ 07h00 đến 11h00 ngày 30/10;

- Thôn Tân Xuân từ 13h00 đến 17h00 ngày 01/11;

- Một phần thôn Bích Giang, Hiếu Nam từ 07h00 đến 11h00 ngày 02/11;

- Một phần thôn Kim Đâu, Tư Sòng, Cam Thanh, Thuỷ Đông, An Bình từ 15h00 đến 17h00 ngày 03/11.

30. Xã Đakrông:

Một phần thôn Klu từ 11h00 đến 13h30 ngày 28/10.