Thông báo về việc dự kiến tạm ngừng cung cấp điện tuần 43/2026

1. Phường Đồng Hới:

Một phần tổ dân phố Đức Ninh 1 từ 13h00 đến 16h00 ngày 22/10.

2. Phường Đồng Thuận:

Một phần các tổ dân phố Lộc Ninh, Hữu Cung, Đông Lộc Đại từ 06h30 đến 16h30 ngày 22/10.

Một phần tổ dân phố Quang Phú từ 07h00 đến 14h00 ngày 23/10.

Một phần tổ dân phố Quang Phú từ 07h00 đến 12h00 và từ 13h00 đến 16h30 ngày 24/10.

3. Phường Đồng Sơn:

Một phần tổ dân phố Phương Xuân từ 13h00 đến 16h00 ngày 22/10.

Một phần tổ dân phố Đồng Sơn, Nhà máy Nước Phú Vinh từ 06h30 đến 16h30 ngày 24/10.

4. Xã Tân Mỹ:

Một phần các thôn Thái Thủy, Minh Tiến từ 06h30 đến 13h30 ngày 21/10.

5. Xã Trường Phú:

Thôn Thạch Bàn từ 06h30 đến 15h00 ngày 22/10.

6. Xã Sen Ngư:

Các thôn Sen Nam, Kỳ Sơn, Liêm Tiến, Liêm Luật; một phần thôn Sen Hạ từ 06h30 đến 15h00 ngày 24/10.

7. Xã Cam Hồng:

Một phần thôn Thanh Mỹ từ 07h00 đến 14h30 ngày 27/10.

Một phần thôn Lệ Bình từ 06h30 đến 13h30 ngày 27/10.

8. Xã Trường Ninh:

Các thôn Xuân Dục, Cổ Hiền, Hiền Ninh, Đồng Tư từ 06h30 đến 14h30 ngày 24/10.

Thôn Lộc Long từ 06h30 đến 13h30 ngày 27/10.

9. Xã Trường Sơn:

Các thôn Trung Sơn, Tân Sơn, Hồng Sơn, Long Sơn, Liên Xuân; các bản Cổ Tràng, Khe Ngát, Thượng Sơn, Đá Chát, Chân Troộng từ 06h30 đến 17h00 ngày 21/10.

10. Xã Nam Trạch:

Tổ dân phố Chiến Thắng từ 06h30 đến 17h00 ngày 21/10.

Một phần thôn Phú Lộc từ 06h30 đến 16h00 ngày 21/10.

Một phần tổ dân phố Hữu Nghị từ 07h00 đến 14h00 ngày 23/10.

Một phần tổ dân phố Hữu Nghị từ 07h00 đến 14h00 ngày 24/10.

11. Xã Hoàn Lão:

Một phần các thôn 5, 6 từ 06h30 đến 16h30 ngày 23/10.

Một phần các thôn Sen Bàng, Dài, Hổ, Cà từ 06h30 đến 17h00 ngày 24/10.

Một phần các thôn Phúc Tự Tây, Phúc Tự Đông từ 07h00 đến 16h30 ngày 26/10.

Một phần thôn Sen Bàng từ 06h30 đến 17h00 ngày 27/10.

12. Xã Phú Trạch:

Thôn 19/5, một phần thôn Thọ Sơn từ 06h30 đến 17h00 ngày 22/10.

13. Phường Bắc Gianh:

Tổ dân phố Tân Mỹ; một phần các tổ dân phố Mỹ Hòa, Quảng Phúc từ 06h30 đến 14h00 ngày 27/10.

Một phần tổ dân phố Mỹ Hòa từ 06h30 đến 16h30 ngày 27/10.

14. Xã Đồng Lê:

Một phần thôn Lê Hóa từ 06h30 đến 11h30 ngày 21/10.

15. Xã Tuyên Phú:

Thôn Thiết Sơn, một phần Thạch Hóa từ 06h30 đến 16h30 ngày 23/10.

Một phần các thôn Huyền Thủy, Thạch Hóa từ 06h30 đến 16h00 ngày 27/10.

16. Xã Dân Hóa:

Các bản Dộ - Tà Vờng, Lòm - K Chăm từ 06h30 đến 11h30 ngày 26/10.

17. Phường Đông Hà:

- Một phần đường Bà Triệu từ 08h00 đến 14h00 ngày 21/10;

- Một phần Khu phố 5 (phường Đông Giang cũ) từ 07h00 đến 11h30 ngày 22/10;

- Một phần đường Lương Ngọc Quyến, Quốc lộ 9, Yết Kiêu, Nguyễn Văn Tường, Bà Triệu, Phù Đổng Thiên Vương, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Đình Ân từ 07h00 đến 17h00 ngày 24/10;

- Một phần đường Hoàng Diệu, Hồ Quý Ly (phường Đông Thanh cũ) từ 07h00 đến 12h00 ngày 27/10;

- Một phần đường Hoàng Diệu, Lê Trực; Một phần tổ dân phố Nghĩa An (Khu phố 1 - phường Đông Thanh cũ) từ 13h30 đến 17h30 ngày 27/10.

18. Phường Nam Đông Hà:

- Một phần đường Lý Thường Kiệt từ 07h00 đến 11h30 ngày 21/10;

- Một phần đường Chu Mạnh Trinh, Cao Thắng, Nguyễn Du từ 13h30 đến 17h30 ngày 21/10;

- Một phần đường Duy Tân, Thân Nhân Trung, Hoàng Hữu Chấp, Nguyễn Quang Xá, Lê Đại Hành, Trần Hữu Dực từ 13h30 đến 15h30 ngày 21/10;

- Một phần đường Nguyễn Thượng Hiền từ 13h30 đến 17h30 ngày 22/10;

- Một phần đường Phạm Hồng Thái, Lê Duẩn; Một phần tổ dân phố Đông Lương (Khu phố Trung Chỉ cũ) từ 07h00 đến 12h00 ngày 23/10;

- Một phần đường Lê Duẩn, Lê Văn Hưu từ 13h30 đến 17h30 ngày 23/10;

- Một phần Khu phố 5+6 (phường Đông Lễ cũ) từ 07h00 đến 13h00 ngày 23/10;

- Một phần tổ dân phố Tân Vĩnh (Khu phố Lai Phước, Tân Vĩnh cũ) từ 13h00 đến 17h30 ngày 23/10;

- Một phần đường Nguyễn Du, Nguyên Hồng, Nguyễn Phúc Nguyên, Mai Hắc Đế, Lê Thánh Tông – Khu phố 8, 11 (phường 5 cũ) từ 07h00 đến 17h00 ngày 24/10.

19. Phường Quảng Trị:

- Thôn Như Lệ từ 14h30 đến 16h30 ngày 22/10;

- Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam từ 06h30 đến 11h30 ngày 23/10;

- Xí nghiệp nước sạch Triệu Hải từ 13h00 đến 17h30 ngày 23/10;

- Một phần Khu phố An Đôn từ 13h30 đến 17h30 ngày 26/10;

- Đường Quang Trung, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Trãi, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng từ 07h00 đến 12h00 ngày 26/10.

20. Xã Triệu Phong:

- Một phần thôn Thượng Phước (Thôn Tân Xuân, Thượng Phước cũ) từ 07h30 đến 09h30 ngày 21/10;

- Một phần Cụm Công nghiệp làng nghề Ái Tử; Một phần đường Nguyễn Trãi, khu vực Nhan Biều 1 từ 13h00 đến 15h00 ngày 25/10;

- Một phần Khu vực Nhan Biều 1 từ 15h00 đến 17h30 ngày 25/10;

- Thôn Ngũ Hiệp, KV1 Nhan Biều từ 07h00 đến 12h00 ngày 26/10;

- Thôn Tân Đức, Hậu Kiên từ 13h00 đến 17h00 ngày 26/10.

21. Xã Ái Tử:

- Một phần thôn Hà Tân Kiên (thôn Tân Kiên, Hà Xá cũ) từ 13h30 đến 17h30 ngày 22/10;

- Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Toyota PGS Quảng Trị từ 07h00 đến 12h00 ngày 25/10;

- Một phần thôn Hà Tân Kiên (thôn Kiên Phước cũ) từ 07h30 đến 15h30 ngày 27/10.

22. Xã Triệu Bình:

- Một phần thôn Đông Thuận, Dương Thuận từ 13h30 đến 15h30 ngày 21/10;

- Một phần thôn Đông Thuận (thôn Dương Lệ Đông cũ) từ 07h00 đến 12h00 ngày 23/10;

- Một phần thôn Đại Hào từ 13h30 đến 17h30 ngày 23/10.

23. Xã Triệu Cơ:

- Một phần thôn Ngô Xá Đông từ 07h00 đến 08h00 ngày 22/10;

- Thôn Thượng An Phương (thôn Thượng Phú Phường cũ), Bình Minh từ 06h30 đến 17h30 ngày 24/10;

- Thôn Đồng Văn từ 13h00 đến 17h00 ngày 27/10.

24. Xã Nam Cửa Việt:

- Thôn Long Quang, Vân Tường từ 07h00 đến 12h00 ngày 27/10;

- Thôn 7 từ 06h30 đến 17h00 ngày 27/10.

25. Xã Diên Sanh:

- Một phần thôn 3 từ 07h30 đến 13h30 ngày 21/10;

- Một phần thôn Đông Trường từ 07h00 đến 17h00 ngày 21/10.

26. Xã Hải Lăng:

- Một phần thôn Thượng Xá từ 07h00 đến 17h00 ngày 23/10;

- Một phần thôn Mai Đàn từ 06h00 đến 17h00 ngày 23/10;

- Một phần thôn Thượng Xá từ 07h00 đến 17h00 ngày 27/10.

27. Xã Vĩnh Định:

- Một phần thôn Kinh Duy từ 07h00 đến 08h00 ngày 22/10;

- Một phần thôn Đan Hội (thôn Hội Yên cũ) từ 06h00 đến 17h00 ngày 23/10;

- Một phần thôn Kim Long, Đan Hội (thôn Đơn Quế cũ) từ 06h00 đến 17h00 ngày 25/10.

28. Xã Gio Linh:

- Một phần thôn Gio Bình từ 07h00 đến 17h00 ngày 21/10;

- Một phần thôn Bắc Hà Thượng (thôn 2, 4 cũ), thôn Lạc Tân (thôn 3 cũ), thôn Nam Hà Thượng (thôn 5 cũ) từ 07h00 đến 11h30 ngày 22/10;

- Một phần thôn Hà Thanh từ 13h30 đến 17h00 ngày 22/10.

29. Xã Cửa Việt:

- Một phần thôn Xuân Hoàng (thôn Hoàng Hà cũ) từ 07h00 đến 11h30 ngày 22/10;

- Một phần thôn Nhĩ Hạ từ 13h30 đến 17h00 ngày 22/10;

- Một phần Khu phố 7 (Thị trấn Cửa Việt cũ) từ 07h00 đến 17h00 ngày 23/10.

30. Xã Cồn Tiên:

- Một phần thôn Gio An, An Xuân (thôn An Nha cũ) từ 07h00 đến 17h00 ngày 21/10;

- Một phần thôn Vĩnh Tân từ 07h00 đến 17h00 ngày 21/10.

31. Xã Bến Hải:

- Một phần thôn Trung Sơn (thôn An Đồng cũ) từ 07h00 đến 17h00 ngày 23/10;

- Thôn Xuân Hải từ 07h00 đến 17h00 ngày 27/10.

32. Xã Vĩnh Linh:

- Một phần đường Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng; Một phần thôn Vinh Quang (thôn 3 cũ), thôn Hồ Xá Bắc (thôn Hữu Nghị cũ) từ 07h00 đến 15h00 ngày 22/10;

- Một phần đường Quang Trung, Nguyễn Văn Linh; Một phần thôn Phú Thị (thôn Phú Thị Đông cũ), thôn Hồ Xá Nam (thôn 7 cũ) từ 07h00 đến 11h30 ngày 22/10;

- Một phần thôn Thượng Lập (thôn Nhà Tài cũ), thôn Quảng Lập (thôn Tân Lập cũ) từ 07h00 đến 15h00 ngày 26/10.

33. Xã Vĩnh Thuỷ:

- HTX Nông nghiệp Phan Hiền (Hồ Tôm 1) từ 07h00 đến 15h00 ngày 21/10;

- Một phần thôn Huỳnh Xá (thôn Huỳnh Xá Hạ cũ) từ 07h00 đến 11h30 ngày 23/10;

- Một phần thôn Thuỷ Ba Hạ (thôn Tân Thuỷ cũ) từ 07h00 đến 15h00 ngày 23/10.

34. Xã Vĩnh Hoàng:

- Hoàng Long 1, Thanh Tâm 1, Thanh Tâm 2 (Cty CP Khoáng Sản Thanh Tâm) từ 06h30 đến 17h00 ngày 21/10;

- Một phần thôn Hùng Cường (thôn Nam Hùng cũ) từ 07h00 đến 11h30 ngày 26/10.

35. Xã Bến Quan:

- Một phần thôn Quyết Thắng (thôn Rào Trường cũ) từ 07h00 đến 15h00 ngày 27/10;

- Một phần thôn Vĩnh Hà từ 07h00 đến 15h00 ngày 27/10.

36. Xã Cam Lộ:

- Một phần thôn Cam Mỹ (thôn Quật Xá cũ) từ 07h30 đến 17h30 ngày 21/10;

- Thôn Tân Thành từ 13h30 đến 15h30 ngày 26/10.

37. Xã Hiếu Giang:

- Một phần thôn Hiếu Bắc (thôn Định Xá cũ) từ 07h30 đến 17h30 ngày 22/10;

- Một phần thôn An Tuyền (thôn An Mỹ cũ) từ 07h30 đến 17h30 ngày 23/10;

- Một phần thôn Hiếu Bắc (thôn Trương Xá cũ) từ 07h30 đến 14h30 ngày 26/10;

- Một phần thôn Hiếu Bắc (thôn Trương Xá cũ) từ 06h30 đến 17h30 ngày 26/10;

- Một phần thôn Hiếu Nam (thôn Nam Hiếu cũ) từ 07h30 đến 17h30 ngày 27/10.

38. Xã Hướng Hiệp:

- Một phần thôn Phú An, Ruộng, A Rồng từ 13h00 đến 17h30 ngày 21/10;

- Một phần thôn Phú Thiềng từ 07h00 đến 12h00 ngày 22/10;

- Một phần thôn Đồng Phú (thôn Phú Thành cũ) từ 07h00 đến 12h00 ngày 22/10.

39. Xã Đakrông:

Một phần thôn Ba Nang từ 09h00 đến 12h00 ngày 26/10.

40. Xã Khe Sanh:

Một phần thôn 4 từ 08h00 đến 11h00 ngày 23/10.

41. Xã Hướng Phùng:

- Một phần thôn Kợp (thôn Cợp cũ), thôn Phùng Lâm (thôn Hướng Choa cũ) từ 08h00 đến 11h00 ngày 23/10;

- Thôn Xa Ry, Hồ Mới, Cát Trĩa, Hướng Sơn từ 06h30 đến 12h00 ngày 26/10.

42. Xã Hướng Lập:

Một phần thôn Tà Rùng, Ka Tiêng, Xa Đưng từ 14h00 đến 17h00 ngày 23/10.

43. Xã A Dơi:

- Một phần thôn Măng Sông từ 08h00 đến 12h00 ngày 21/10;

- Một phần thôn A Dơi Đớ từ 08h00 đến 17h00 ngày 22/10.