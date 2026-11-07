Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư Trần Đức Thành

1. Địa chỉ Văn phòng: 37 Bạch Đằng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0913409979.

2. Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư:

- Ông Trần Văn Đức, trú tại: 53 Phan Đình Giót, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Thẻ luật sư số: 23334/LS, cấp ngày 28/4/2025. Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa.

- Chức vụ: Trưởng Văn phòng.

3. Lĩnh vực hành nghề: Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự; tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật; thực hiện tư vấn pháp luật; thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.