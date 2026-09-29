Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Phan Rang

1. Tên và địa điểm trụ sở: Văn phòng Công chứng Phan Rang - Trụ sở: Số 39 đường 16/4, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Họ tên và quyết định bổ nhiệm Công chứng viên:

- Ông Bá Thắng, được bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 387/QĐ-BTP ngày 10/3/2016 của Bộ Tư pháp.

- Ông Trần Văn Quý, được bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 1492/QĐ-BTP ngày 12/7/2016 của Bộ Tư pháp.

3. Số, ngày, tháng, năm, cấp giấy đăng ký hoạt động và ngày bắt đầu hoạt động:

Giấy Đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Phan Rang do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 16/9/2026, bắt đầu hoạt động từ ngày 16/9/2026.