Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Phan Rang
1. Tên và địa điểm trụ sở: Văn phòng Công chứng Phan Rang - Trụ sở: Số 39 đường 16/4, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.
2. Họ tên và quyết định bổ nhiệm Công chứng viên:
- Ông Bá Thắng, được bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 387/QĐ-BTP ngày 10/3/2016 của Bộ Tư pháp.
- Ông Trần Văn Quý, được bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 1492/QĐ-BTP ngày 12/7/2016 của Bộ Tư pháp.
3. Số, ngày, tháng, năm, cấp giấy đăng ký hoạt động và ngày bắt đầu hoạt động:
Giấy Đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Phan Rang do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 16/9/2026, bắt đầu hoạt động từ ngày 16/9/2026.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/rao-vat-tuyen-dung/bo-cao-thanh-lap/202609/thong-bao-ve-viec-dang-ky-hoat-dong-cua-van-phong-cong-chung-phan-rang-4a82815/