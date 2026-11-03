Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng, kết quả trúng tuyển viên chức kỳ tuyển dụng viên chức của Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Bằng việc tự xưng là "hiệu trưởng trường quốc tế tại Mỹ", đưa ra những cam kết về chương trình đào tạo, học bạ và khả năng chuyển tiếp du học, Trương Văn Thiên Tư chủ đầu tư của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân đã tổ chức dạy phổ thông trái phép cho hơn 200 học sinh tại Đà Nẵng, thu học phí từ 7-8 triệu đồng/tháng. Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Tư để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.