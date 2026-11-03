Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng, kết quả trúng tuyển viên chức kỳ tuyển dụng viên chức của Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026
Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng, kết quả trúng tuyển viên chức kỳ tuyển dụng viên chức của Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026.
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QĐ Về việc công nhận kết quả tuyển dụng, kết quả trúng tuyển viên chức kỳ tuyển dụng viên chức của Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026
Danh sách kết quả tuyển dụng
Danh sách kết quả trúng tuyển
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thong-bao-ve-viec-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-ket-qua-trung-tuyen-vien-chuc-ky-tuyen-dung-vien-chuc-cua-bao-phap-luat-viet-nam-nam-2026.html