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Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng, kết quả trúng tuyển viên chức kỳ tuyển dụng viên chức của Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026

Báo Pháp Luật Việt Nam
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Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng, kết quả trúng tuyển viên chức kỳ tuyển dụng viên chức của Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026.

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Về việc công nhận kết quả tuyển dụng, kết quả trúng tuyển viên chức kỳ tuyển dụng viên chức của Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026

Danh sách kết quả tuyển dụng

Danh sách kết quả trúng tuyển

PLVN

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thong-bao-ve-viec-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-ket-qua-trung-tuyen-vien-chuc-ky-tuyen-dung-vien-chuc-cua-bao-phap-luat-viet-nam-nam-2026.html