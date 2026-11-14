Thông báo về việc công khai các trường hợp chưa xác định được người sử dụng đất hoặc người sử dụng đất vắng mặt để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Kè Sông Cái tại Tổ dân phố Xuân Phong, phường Bắc Nha Trang

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phường Nam Nha Trang thông báo công khai 05 thửa đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Kè Sông Cái (đoạn qua thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương trước đây, nay thuộc Tổ dân phố Xuân Phong, phường Bắc Nha Trang), cụ thể:

1. Thửa đất số 4, tờ bản đồ 211: diện tích 1.251,1m², thu hồi 36,6m² (tương ứng thửa số 8, tờ bản đồ 63, xã Vĩnh Phương cũ); hiện trạng: đất trống.

2. Thửa đất số 15, tờ bản đồ 211: diện tích 1.178,8m², thu hồi 1.051,1m² (tương ứng thửa số 378, tờ bản đồ 63, xã Vĩnh Phương cũ); hiện trạng: đất trống.

3. Thửa đất số 26, tờ bản đồ 215: diện tích 1.372,2m², thu hồi 483,5m² (tương ứng thửa số 325, tờ bản đồ 67, xã Vĩnh Phương cũ); hồ sơ địa chính ghi nhận đã sang tên ông Lương Trần Tuấn Anh, GCN số vào sổ CH03619/22387 ngày 03/4/2020; hiện trạng: đất trống.

4. Thửa đất số 9, tờ bản đồ 215: diện tích 724,9m², thu hồi 62,3m² (tương ứng thửa số 310, tờ bản đồ 67, xã Vĩnh Phương cũ); hồ sơ địa chính ghi nhận đã sang tên bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu, GCN số vào sổ CH02007/22387 ngày 22/01/2022; hiện trạng: đất trống.

5. Thửa đất số 2, tờ bản đồ 216: diện tích 1.116,9m², thu hồi 144,1m² (tương ứng thửa số 56, tờ bản đồ 68, xã Vĩnh Phương cũ); hiện trạng: đất trống.

Các thửa đất trên đều thuộc Tổ dân phố Xuân Phong, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đề nghị tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là người sử dụng đất hợp pháp, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người biết thông tin về các thửa đất nêu trên liên hệ Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phường Nam Nha Trang, địa chỉ: số 170 Võ Thị Sáu, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, để cung cấp hồ sơ, phối hợp kiểm tra, xác minh và lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Thời gian công khai: 15 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng tải và niêm yết công khai. Sau thời hạn này, nếu không có người liên hệ hoặc cung cấp tài liệu, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; các thông tin, tài liệu phát sinh được tiếp nhận, xem xét theo quy định hiện hành.