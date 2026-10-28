Hỗ trợ, giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) là yêu cầu cấp thiết nhằm giúp quân nhân xuất ngũ sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời, góp phần phát huy nguồn nhân lực trẻ cho đất nước. Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng Đề án “Hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành NVQS” (Đề án 1496) nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tạo cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp, giúp thanh niên hoàn thành NVQS vững bước lập thân, lập nghiệp.