Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 27/10 trong sắc xanh, khi nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn thu hút lực cầu, giúp Nasdaq tăng mạnh hơn các chỉ số chủ chốt khác. Tuy nhiên, độ rộng thị trường suy yếu cho thấy đà tăng vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và loạt báo cáo lợi nhuận từ các tập đoàn công nghệ.