Thông báo về việc chấp hành chủ trương thu hồi đất để thực hiện Dự án Hệ thống đường nối từ trung tâm thành phố đi sân bay Đồng Hới tại phường Đồng Thuận

- Họ và tên: Ông Trần Văn Cơ và bà Lê Thị Oanh.

- Diện tích đất bị thu hồi: 31,1m².

- Thửa đất: Thửa đất số 423-1, tờ bản đồ số 209.

- Loại đất: Đất trồng cây hàng năm khác (HNK).

- Tài sản trên đất: Cây cối, hoa màu.

2. Nội dung đề nghị

Đề nghị ông Trần Văn Cơ và bà Lê Thị Oanh có mặt tại địa phương hoặc chủ động liên hệ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đồng Hới và UBND phường Đồng Thuận trong thời gian từ ngày 01/10/2026 đến ngày 15/10/2026 để được cung cấp thông tin, hướng dẫn và phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Hệ thống đường nối từ trung tâm thành phố đi sân bay Đồng Hới tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị.

Trường hợp hết thời gian nêu trên, ông Trần Văn Cơ và bà Lê Thị Oanh không liên hệ hoặc không phối hợp thực hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đồng Hới sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, báo cáo và trình Chủ tịch UBND phường Đồng Thuận xem xét, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.