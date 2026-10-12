Thông báo về việc bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu

Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Ngày 12/10, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu phát đi thông báo về sự việc một bệnh nhân nam tử vong tại bệnh viện này.

Thông báo của bệnh viện cho biết, sáng 3/10, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu, tiếp nhận bệnh nhân nam L.M.Đ (sinh năm 1994, quê quán tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh) trong tình trạng ho, đau họng, nôn.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm họng cấp tính, trào ngược dạ dày. Bệnh nhân được xử trí chống nôn, kê toa thuốc và tiếp tục nằm theo dõi tại bệnh viện. Đến khoảng 13 giờ 40 phút ngày 3/10, bệnh nhân tự ý bước ra khỏi khoa và đi về.

Tuy nhiên, đến 16 giờ 55 phút cùng ngày, bệnh nhân nhập viện lần 2 với tình trạng lơ mơ, gọi hỏi không trả lời, vật vã, kích thích. Sau khi được cấp cứu, xử trí, tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc để tiếp tục điều trị.

Toàn cảnh Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sau quá trình cấp cứu và điều trị tích cực, người bệnh không đáp ứng điều trị và đã tử vong lúc 16 giờ 35 phút ngày 4/10, với chẩn đoán: hôn mê do tăng đường huyết áp lực thẩm thấu biến chứng ngưng tim, đái tháo đường mới phát hiện, sốc nhiễm trùng từ đường tiêu hóa biến chứng suy đa cơ quan…

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, cấp cứu và điều trị đối với người bệnh, tổ chức họp kiểm thảo tử vong, mời bệnh viện tuyến cuối họp Hội đồng chuyên môn theo đúng quy định.

Đồng thời, Bệnh viện đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an phường Phước Thắng điều tra làm rõ sự việc và đang trong thời gian chờ kết luận của cơ quan điều tra.

“Quan điểm của bệnh viện là tôn trọng sự thật, phối hợp đầy đủ cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, không bao che nếu có sai phạm. Nếu quá trình rà soát xác định có bất kỳ thiếu sót hoặc sai phạm nào, Bệnh viện sẽ nghiêm túc xử lý theo đúng quy định”, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu khẳng định.

Đến nay, chưa có kết luận chính thức của Cơ quan điều tra về trường hợp trên. Do đó, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu đề nghị không sử dụng những thông tin chưa được kiểm chứng để suy diễn về nguyên nhân tử vong hoặc trách nhiệm của cá nhân, tập thể.