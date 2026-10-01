Thông báo về Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026

(NB&CL) Sự bùng nổ của các dự án điện ảnh lấy bối cảnh tại các không gian di sản đang mở ra cơ hội lớn cho công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Những không gian di tích, làng cổ, cảnh quan văn hóa không chỉ tạo nên sức hấp dẫn thị giác cho tác phẩm mà còn mở ra cơ hội quảng bá di sản, thúc đẩy du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là làm thế nào để nhu cầu sáng tạo của điện ảnh không trở thành áp lực lên di sản, từ đó mở ra hướng khai thác bền vững và lâu dài?