Thông báo về Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026
Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau trân trọng thông báo về việc đăng ký tham dự và thể lệ hội thi.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/thong-bao-ve-hoi-thi-tieng-hat-phat-thanh-truyen-hinh-tinh-ca-mau-lan-thu-i-nam-2026-a132859.html