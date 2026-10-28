THÔNG BÁO: V/v điều chỉnh, phân luồng giao thông tạm thời phục vụ thi công Dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng tại khu vực nút giao ĐT.242 kết nối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thi công xây dựng công trình Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng tại khu vực nút giao ĐT.242 với tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (Km80+780), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn thông báo kế hoạch điều chỉnh, phân luồng giao thông tạm thời như sau:

1. Thời gian và phạm vi thực hiện điều chỉnh giao thông

- Thời gian thực hiện: Từ 10 giờ 00 phút ngày 01/11/2026 đến khi dự án hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng (ngày 31/12/2026). - Phạm vi khu vực: Nút giao ĐT.242 kết nối tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (thuộc địa bàn xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

2. Phương án điều chỉnh, phân luồng giao thông tạm thời

Các hướng di chuyển tạm thời của phương tiện giao thông qua nút giao thực hiện như sau:

- Luồng phương tiện trên cao tốc hướng Hữu Nghị - Hà Nội đi trung tâm xã Hữu Lũng: Tạm cấm các phương tiện rẽ phải đi ra khỏi cao tốc tại Km80+630 (lối ra hiện tại của nút giao). Các xe giảm tốc độ, tách làn sang bên phải đi theo nhánh rẽ tại Km80+280 (nhánh ra N7 mới xây dựng) ra khỏi nút giao qua Trạm thu phí hiện hữu.

- Luồng phương tiện trên cao tốc hướng Hà Nội - Hữu Nghị đi trung tâm xã Hữu Lũng: Tạm cấm các phương tiện rẽ phải đi ra khỏi cao tốc tại vị trí Km81+220 (lổi ra hiện tại của nút giao). Các xe giảm tốc độ theo biển báo trên cao tốc, di chuyển chui qua cầu vượt cao tốc, tách làn sang bên phải đi theo nhánh rẽ tại Km80+650 (nhánh ra N6 mới xây dựng) di chuyển lên cầu vượt đường cao tốc và ra khỏi nút giao qua Trạm thu phí hiện hữu.

- Luồng phương tiện từ trung tâm xã Hữu Lũng đi Hà Nội: Các xe đi qua Trạm thu phí hiện hữu, tách làn rẽ sang phải đi theo nhánh rẽ vào đường cao tốc (nhánh vào N10 mới xây dựng), tăng tốc và nhập làn vào tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đi Hà Nội.

- Các luồng giao thông khác: Giữ nguyên di chuyển theo phương án tổ chức giao thông hiện hữu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo và kính đề nghị các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể nhân dân, lái xe quan tâm phối hợp thực hiện.