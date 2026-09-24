Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG VIÊN

1. Về trình độ đào tạo:

- Đối với vị trí chuyên môn nghiệp vụ (tín dụng, kế toán): Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên Đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Thanh toán quốc tế, Quản trị kinh doanh,...).

- Đối với ứng viên ứng tuyển vị trí lái xe: Ứng viên phải đáp ứng được tiêu chuẩn theo quy định hành nghề của Nhà nước. Trường hợp trúng tuyển, người lao động phải cam kết làm công việc lái xe (ghi trong hợp đồng lao động) và không được xin điều chuyển sang làm lao động chuyên môn nghiệp vụ khác.

2. Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển dụng.

3. Về lý lịch: Có lý lịch rõ ràng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng.

4. Về độ tuổi: Có độ tuổi không quá 35, một số trường hợp cần thu hút lao động giỏi thì không quá 40 tuổi.

5. Về chiều cao và tình trạng sức khỏe: Nam cao từ 1,60m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên. Có đủ sức khỏe đảm nhận công việc, có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Sau khi trúng tuyển, ứng viên phải thực hiện khám sức khỏe theo yêu cầu của Agribank.

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh 3x4 (download tại Website: https://www.agribank.com.vn/vn/tuyen-dung/chuong-trinh-tuyen-dung) ghi rõ nguyện vọng làm việc, cam kết chấp hành các quy định về lao động và quản lý lao động của Agribank nếu được tuyển dụng. Ứng viên được đăng ký 2 nguyện vọng:

- Nguyện vọng 1: Ứng viên lựa chọn 1 địa điểm làm việc theo nguyện vọng cá nhân (Hội sở/Chi nhánh loại II) có chỉ tiêu tuyển dụng nêu trên.

- Nguyện vọng 2: Địa điểm làm việc do Hội đồng tuyển dụng phân công. Trường hợp này ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 5 năm (nếu được tuyển dụng).

2. Sơ yếu lý lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao công chứng văn bằng, bảng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

4. Bản sao công chứng Căn cước công dân.

5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Đối với ứng viên dự thi không phải thi nghiệp vụ khi có 3 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến vị trí tuyển dụng, làm việc tại các công ty kiểm toán lớn (Deloitte, E&Y, PwC, KPMG,...), ngân hàng lớn (VietinBank, Vietcombank, BIDV,...) phải nộp hồ sơ chứng minh quá trình công tác.

7. Giấy tờ khác (nếu có).

Lưu ý :

- Các ứng viên đăng ký chính xác vị trí tuyển dụng, địa điểm làm việc để nộp hồ sơ dự tuyển.

- Không nhận: Hồ sơ nộp hộ, hồ sơ nộp quá hạn, hồ sơ của ứng viên đã vi phạm Nội quy thi tuyển những năm trước đây.

- Ứng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ tuyển dụng. Trường hợp Agribank phát hiện hồ sơ đăng ký dự thi không chính xác, không trung thực, kết quả thi tuyển của ứng viên sẽ bị hủy bỏ.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

1. Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổng hợp Agribank Chi nhánh Kiên Giang II. Địa chỉ: Số 784, ấp Minh An, xã Châu Thành, tỉnh An Giang.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/9/2026 đến 30/9/2026, sáng từ 7h30 - 11h00, chiều từ 13h30 - 17h00 (trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

IV. THI TUYỂN:

- Thi tuyển được thực hiện qua các vòng: Vòng 1 (sơ tuyển hồ sơ), vòng 2 (thi nghiệp vụ trên hệ thống E-learning đối với ứng viên dự tuyển vị trí tín dụng, kế toán; kiểm tra tay nghề lái xe đối với ứng viên dự tuyển vị trí lái xe), vòng 3 (thi phỏng vấn).

- Đối với ứng viên dự tuyển vị trí tín dụng, kế toán có 3 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến vị trí tuyển dụng, làm việc tại các công ty kiểm toán lớn (Deloitte, E&Y, PwC, KPMG,...), ngân hàng lớn (VietinBank, Vietcombank, BIDV,...) hoặc ứng viên tốt nghiệp loại xuất sắc các trường Đại học hàng đầu khối ngành kinh tế (Đại học kinh tế Quốc dân; Đại học Ngoại thương; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Đại học RMIT; Đại học Kinh tế - Luật; Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế - Đại học Huế; Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; Đại học Cần Thơ), qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 3 (phỏng vấn) mà không tham gia thi vòng 2 (thi nghiệp vụ trên hệ thống E-learning).

- Thời gian, địa điểm thi tuyển: Agribank Chi nhánh Kiên Giang II sẽ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi (dự kiến thời gian thi trong tháng 10/2026).

Chi tiết liên hệ: Phòng Tổng hợp Agribank Chi nhánh Kiên Giang II, điện thoại 02973. 611366.