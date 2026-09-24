Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

1. Về độ tuổi: Ứng viên dự tuyển vị trí lao động chuyên môn nghiệp vụ có độ tuổi không quá 35, tính đến ngày nhận hồ sơ.

2. Về trình độ đào tạo

Yêu cầu tốt nghiệp từ Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên Đại học) chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển:

- Vị trí tín dụng, kế toán: Chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...

- Vị trí Công nghệ thông tin: Chuyên ngành Công nghệ thông tin.

3. Về trình độ ngoại ngữ, tin học

- Trình độ ngoại ngữ:

+ Ứng viên dưới 30 tuổi dự tuyển vào Hội sở Kiên Giang: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu Bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương (B1 Châu Âu, IELTS: 4.0, TOEIC: 450, TOEFL PBT: 450, TOEFL CBT:126, TOEFL IBT: 42; TOEFL ITP: 450, Cambridge Tests: 45 FCE/ 65 PET/ 90 KET,...) còn thời hạn hiệu lực đến thời điểm nhận hồ sơ.

+ Ứng viên dưới 30 tuổi dự tuyển vào các Chi nhánh còn lại và ứng viên từ 30-35 tuổi: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu Bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương (A2 Châu Âu, IELTS: 3.0, TOEIC: 400, TOEFL PBT: 340 TOEFL CBT: 96, TOEFL IBT: 31; TOEFL ITP: 337, Cambridge Tests: 45 PET/ 70 KET) còn thời hạn hiệu lực đến thời điểm nhận hồ sơ.

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (gồm 06 modul cơ bản) theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên (MOS, IC3,…).

Ứng viên nếu chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định, phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, tin học nếu được tuyển dụng.

4. Về lý lịch: Có lý lịch rõ ràng; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng,…

5. Về chiều cao và tình trạng sức khỏe: Nam cao từ 1,60m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên. Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc. Sau khi trúng tuyển, ứng viên phải thực hiện khám sức khỏe theo yêu cầu của Agribank.

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh (theo mẫu của Agribank), mẫu biểu download tại website: https://www.agribank.com.vn; ghi rõ nguyện vọng làm việc, cam kết chấp hành các quy định về lao động và quản lý lao động của Agribank nếu được tuyển dụng. Ứng viên được đăng ký 2 nguyện vọng:

+ Nguyện vọng 1: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc theo nguyện vọng cá nhân (Hội sở/Chi nhánh).

+ Nguyện vọng 2: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc do Hội đồng tuyển dụng phân công, trường hợp này, ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 5 năm (nếu được tuyển dụng).

2. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao (có chứng thực): Căn cước công dân, các văn bằng (phụ lục văn bằng), bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

4. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

5. Giấy tờ khác (nếu có).

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/9/2026 đến hết ngày 30/9/2026 (sáng từ 07h00 đến 11h00, chiều từ 13h00 đến 17h00, trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật).

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổng hợp Agribank Chi nhánh Kiên Giang (Phòng 306, tầng 3); địa chỉ: Số 111 Lạc Hồng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; số điện thoại: 0297.3863906 - 3680899.

IV. HÌNH THỨC THI TUYỂN

- Ứng viên dự tuyển phải tham dự qua các vòng: vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ trước khi thi chuyên môn nghiệp vụ (ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 2); vòng 2: Thi chuyên môn nghiệp vụ trên hệ thống E-learning; vòng 3: Phỏng vấn.

- Thời gian và địa điểm thi: Dự kiến thời gian thi trong tháng 10/2026 tại Agribank Chi nhánh Kiên Giang, địa chỉ: Số 111 Lạc Hồng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo thời gian thi cụ thể đến từng ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi.

Chi tiết xem tại website: https://www.agribank.com.vn