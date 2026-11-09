Thông báo từ Trường Giang

Trường Giang là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, được khán giả biết đến qua nhiều vai trò như diễn viên, MC và nhà sản xuất chương trình.

Mới đây, phía Trường Giang chính thức đưa ra thông báo liên quan đến việc một số cá nhân lan truyền thông tin sai sự thật về nam nghệ sĩ trên mạng xã hội trong thời gian qua. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt trong bối cảnh những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến.

Phía Trường Giang đưa ra thông báo liên quan những thông tin sai sự thật đang được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Cụ thể, đại diện phía Trường Giang cho biết đã cập nhật quá trình xử lý vụ việc của cơ quan chức năng. Trong thông báo, phía nam nghệ sĩ chia sẻ: "Trước những thông tin sai sự thật liên quan đến nghệ sĩ Trường Giang lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian qua, chúng tôi xin cập nhật đến quý khán giả về quá trình xử lý của cơ quan chức năng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo đảm sự việc được giải quyết thỏa đáng theo quy định".

Kèm theo đó, phía Trường Giang cho biết đã làm việc, phối hợp cùng cơ quan chức năng nhằm có biện pháp xử lý đối với những trường hợp đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật về nam nghệ sĩ. Theo nội dung thông báo, cơ quan chức năng đã mời những cá nhân có liên quan, cũng như tổ chức quản lý các tài khoản mạng xã hội liên quan đến làm việc để phục vụ quá trình xử lý vụ việc.

Đại diện nam nghệ sĩ cũng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến và phối hợp với các đơn vị có thẩm quyền. Trong thời gian tới, phía Trường Giang sẽ có những biện pháp cứng rắn đối với các cá nhân, tổ chức cố tình lan truyền hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến anh.

Động thái này được xem là bước đi nhằm bảo vệ hình ảnh, danh dự và quyền lợi hợp pháp của nam nghệ sĩ trước những nội dung chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.

Ở thời điểm hiện tại, phía nam nghệ sĩ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để vụ việc được giải quyết theo đúng quy định. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến quá trình xử lý sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng.

Thông báo từ Trường Giang đang nhận sự quan tâm của nhiều khán giả.

Trường Giang sinh năm 1983, là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt. Anh từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh, chương trình truyền hình và các sân khấu hài. Với lối diễn xuất gần gũi, khả năng ứng biến linh hoạt, nam nghệ sĩ xây dựng được vị trí riêng trong lòng khán giả.

Những năm qua, bên cạnh công việc diễn xuất, anh còn đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình giải trí và tham gia sản xuất các dự án cá nhân.

Về cuộc sống riêng, Trường Giang kết hôn với diễn viên Nhã Phương vào năm 2018 sau thời gian hẹn hò. Tổ ấm của cả hai hiện có hai con, một gái và một trai. Kể từ khi lập gia đình, nam nghệ sĩ nhiều lần chia sẻ về sự thay đổi trong quan điểm sống, đặc biệt là cách cân bằng giữa công việc và trách nhiệm với vợ con.

Nhã Phương và Trường Giang được xem là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý của showbiz Việt. Trên mạng xã hội, cả hai thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ các chuyến đi chơi, hoạt động bên con đến những dịp đặc biệt của gia đình. Dù bận rộn với lịch trình riêng, hai nghệ sĩ vẫn dành thời gian vun đắp tổ ấm.