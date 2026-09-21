Thông báo truy tố bị can Tăng Thị Khuông đang bị truy nã

VKSND khu vực 8, TP Hải Phòng thông báo truy tố bị can Tăng Thị Khuông.

Theo Thông báo số 112/TB-VKSKV8, căn cứ Điều 141 và Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự, VKSND khu vực 8, TP Hải Phòng đã ban hành Cáo trạng số 75/CT-VKSKV8 ngày 24/8/2026, truy tố bị can Tăng Thị Khuông (SN 1975, trú tại thôn Thanh Xá, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng) về tội “Môi giới mại dâm”, quy định tại khoản 2 Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan chức năng, bị can Tăng Thị Khuông không có tiền án, tiền sự. Hiện, bị can đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 25 ngày 27/5/2010 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương (nay là TP Hải Phòng).

Để bảo đảm việc giải quyết vụ án, VKSND khu vực 8, TP Hải Phòng đề nghị bị can Tăng Thị Khuông đến cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.