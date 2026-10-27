Thông báo tổ chức Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XX

Trung tâm Hội nghị tỉnh, nơi sẽ diễn ra Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XX.

Theo đó, Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XX (kỳ họp chuyên đề) diễn ra vào ngày 27 và 28-10-2026. Ngày 27-10 đại biểu nghiên cứu tài liệu. Ngày 28-10- 2026 khai mạc kỳ họp lúc 08 giờ 00 phút tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết: Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 3 dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết về phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2026 tại Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 10-12-2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026, tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết quy định một số mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; Nghị quyết về việc xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc HĐND, UBND tỉnh và tổng biên chế cán bộ, công chức thuộc chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026; Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026; Nghị quyết quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang”; Nghị quyết phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Tuyên Quang (đợt 2).