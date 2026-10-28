Thông báo tổ chức Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI
Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-HĐND ngày 27-10-2026 về việc Triệu tập Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Tháp thông báo việc tổ chức Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Đồng Tháp Khóa XI như sau:
1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ, ngày 3-11-2026.
2. Địa điểm: Phòng họp số 02 - Trung tâm Hội nghị tỉnh.
(Số 6C, đường Rạch Gầm, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp).
3. Nội dung
- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh báo cáo dự kiến Chương trình kỳ họp.
- HĐND biểu quyết thông qua Chương trình kỳ họp.
- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.
- HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.
- UBND tỉnh trình tóm tắt các Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.
- Các Ban của HĐND tỉnh trình tóm tắt Báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết.
- Đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.
- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.
Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp thông báo đến Nhân dân trong tỉnh biết, theo dõi.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/thong-bao-to-chuc-ky-hop-thu-6-hdnd-tinh-dong-thap-khoa-xi-a246673.html