Thông báo tổ chức Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Tháp thông báo việc tổ chức Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Đồng Tháp Khóa XI như sau:

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ, ngày 3-11-2026.

2. Địa điểm: Phòng họp số 02 - Trung tâm Hội nghị tỉnh.

(Số 6C, đường Rạch Gầm, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp).

3. Nội dung

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh báo cáo dự kiến Chương trình kỳ họp.

- HĐND biểu quyết thông qua Chương trình kỳ họp.

- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

- HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

- UBND tỉnh trình tóm tắt các Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

- Các Ban của HĐND tỉnh trình tóm tắt Báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết.

- Đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.

- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp thông báo đến Nhân dân trong tỉnh biết, theo dõi.