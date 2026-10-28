Thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dương Thị Diễm Quỳnh bị xác định có hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội của người khác để mạo danh, đưa ra thông tin gian dối nhằm mượn tiền và chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo ai đã giao tiền, chuyển tiền hoặc bị Dương Thị Diễm Quỳnh sử dụng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tài sản; hoặc có thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án, đề nghị liên hệ trình báo, cung cấp thông tin đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ: số 298 Cách Mạng Tháng 8, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Vũ Trường Sơn, SĐT: 0905.951.958.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và giải quyết thông tin do cá nhân, tổ chức cung cấp theo quy định của pháp luật.