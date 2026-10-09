Thông báo tìm kiếm thân nhân các mộ bị ảnh hưởng trong Dự án Xây dựng Nhà tang lễ kết hợp lò hỏa thiêu và khu lưu tro cốt huyện Côn Đảo

Với tinh thần trách nhiệm, sự trân trọng và mong muốn chăm lo chu toàn cho người đã khuất, thời gian qua, UBND đặc khu Côn Đảo đã nỗ lực triển khai nhiều phương thức tuyên truyền để các gia đình biết thông tin, liên hệ kê khai và đăng ký bốc mộ. Tuy nhiên, do thời gian chôn cất đã lâu, thân nhân cư trú rải rác khắp cả nước nên đến nay vẫn còn 470/511 mộ chưa có người nhận (trong đó 185 mộ có tên và 285 mộ vô danh).

Đặc biệt, qua công tác rà soát hồ sơ quản lý, tại khu đất đang triển khai dự án có khoảng 10 ngôi mộ vô danh được quy tập từ khu vực Bãi Nhát. Theo lịch sử địa phương ghi nhận, đây là những phần mộ chôn cất thi hài của các nạn nhân xấu số bị dạt vào bờ biển Côn Đảo trong cơn bão lịch sử Linda (bão số 5) tàn phá khốc liệt vùng biển phía Nam vào tháng 11-1997. Trong thảm họa thiên nhiên năm đó, phần lớn nạn nhân là các ngư dân, người lao động biển thuộc các tỉnh miền Tây Nam bộ và Đông Nam bộ.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa tâm linh và thấu hiểu nỗi đau của các gia đình có người thân mất tích trên biển nhiều năm qua, UBND đặc khu Côn Đảo rất trăn trở và mong muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất để lan tỏa thông tin, hy vọng thân nhân các gia đình (đặc biệt là gia đình các nạn nhân bão Linda) có cơ hội biết được thông tin, tìm lại người thân hoặc phối hợp cùng chính quyền địa phương chăm lo chu toàn, trang trọng cho các phần mộ trước khi thực hiện di dời.

Theo đó, UBND đặc khu Côn Đảo ra thông báo tìm kiếm thân nhân các ngôi mộ, nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung: Đề nghị thân nhân, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của các ngôi mộ bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Xây dựng Nhà tang lễ kết hợp lò hỏa thiêu và khu lưu tro cốt huyện Côn Đảo liên hệ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đặc khu Côn Đảo nhận hồ sơ đăng ký kê khai, phối hợp triển khai các công tác bồi thường, hỗ trợ khi triển khai thu hồi đất và thực hiện bốc mộ, di dời mộ theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin liên hệ:

- Đầu mối tiếp nhận: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đặc khu Côn Đảo. Địa chỉ: Số 15 đường Nguyễn Huệ, đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ: 0916.498.126 (ông Nguyễn Phước Nhật) hoặc 0933.756.777 (ông Trương Đức Trí).

3. Thời hạn thông báo: Đến hết ngày 31-10-2026. Quá thời hạn nêu trên, nếu không có hộ gia đình, thân nhân nào đăng ký thông tin hoặc phản hồi, UBND đặc khu Côn Đảo sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục bốc cốt, di dời tập trung theo đúng quy định của pháp luật.