Thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp đối với tang vật đang bị tạm giữ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của số tang vật nêu trên đến liên hệ để làm rõ, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: tổ Tân An 2, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng;

Cán bộ tiếp nhận: đồng chí Dương Đức Mạnh, cán bộ Đội 4;

Số điện thoại: 078.5050.999.

Khi đến làm việc, đề nghị mang theo giấy tờ xác định nhân thân hoặc tư cách đại diện và tài liệu liên quan để chứng minh quyền sở hữu, quản lý hoặc sử dụng hợp pháp đối với tang vật.

Thông báo lần 2 ngày 28/9/2026, trong thời hạn 01 năm kể từ ngày ra thông báo lần 2 không có cá nhân, tổ chức nào đến làm việc cơ quan Công an sẽ xử lý tang vật vi phạm hành chính theo quy định.