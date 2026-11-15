Thông báo tìm cháu Vũ Yến Nhi
Công an thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận thông tin từ gia đình cháu Vũ Yến Nhi, sinh năm 2012, trú tại phường Hồng Hà, về việc cháu đi khỏi nhà từ sáng 11/11 đến nay chưa trở về, gia đình không liên lạc được. Người dân biết thông tin hoặc phát hiện cháu Vũ Yến Nhi ở đâu, đề nghị liên hệ với gia đình qua các số điện thoại 0981 851 868 hoặc 0985 314 417. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cùng chia sẻ thông tin để hỗ trợ gia đình sớm tìm thấy cháu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thong-bao-tim-chau-vu-yen-nhi-246261115180621026.htm