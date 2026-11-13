Thông báo tìm bị hại trong vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Spa Sanghan Beauty

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại cơ sở Spa Sanghan Beauty, địa chỉ số 07 Nguyễn Trinh Cơ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, theo Quyết định khởi tố vụ án số 989/QĐ-CSKT ngày 14/10/2026.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng tại cơ sở Spa Sanghan Beauty đã lừa dối khách hàng thông qua hoạt động xâm lấn, tiêm cấy như tiêm filler, cấy Meso, botox... và một số tiểu phẫu như nâng cung mày, cắt bọng mắt... Qua đó, khiến khách hàng hoang mang, lo sợ, từ đó sử dụng các dịch vụ của cơ sở nhằm thu lợi bất chính từ khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến UBND các xã, phường; Công an các xã, phường trên địa bàn cả nước và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thông báo, tìm những người bị hại đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở Spa Sanghan Beauty, địa chỉ số 07 Nguyễn Trinh Cơ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Những người bị hại đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; gặp đồng chí Lê Thành Nam, điều tra viên thụ lý, số điện thoại 0948.835.333 trước ngày 5/12/2026 để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.