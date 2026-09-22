Thông báo tìm bị hại trong vụ án “Lừa dối khách hàng” liên quan đến sâm Ngọc Linh

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ án được điều tra theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 805/QĐ-CSKT-Đ4 ngày 25/8/2026 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình điều tra xác định bị can Lê Thị Thanh Hằng, sinh năm 1992, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, cùng Lê Thanh Hậu, sinh năm 1998, trú tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa, sử dụng các tài khoản mạng xã hội TikTok, Facebook như “HẰNG LÊ Sâm Ngọc Linh”, “Hằng lép2”, “Thanh hậu sâm ngọc linh”... để đặt mua sâm có hình thái tương đồng sâm Lai Châu, sau đó quảng cáo, cam kết là sâm Ngọc Linh có nguồn gốc Kon Tum để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Đối tượng Lê Thị Thanh Hằng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT (PC03) - Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo tìm bị hại. Theo đó, người bị hại được xác định là những khách hàng đã được tư vấn, mua sâm, các sản phẩm sâm ngâm rượu, sâm ngâm mật ong từ các tài khoản mạng xã hội của bị can Hằng và đối tượng Lê Thanh Hậu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cá nhân liên quan, người bị hại liên hệ với Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, qua đồng chí Lê Xuân Quỳnh, Điều tra viên, số điện thoại 0949435689, trong thời gian từ ngày 16/9/2026 đến 30/9/2026 để cung cấp hồ sơ, tài liệu và được hướng dẫn giải quyết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các đơn vị phối hợp thông báo để những người có liên quan được biết, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.