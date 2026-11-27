Ấn định mốc thông báo tiếp nhận và tự động tạo lập tờ khai thuế

Cục Thuế cho biết, khi người nộp thuế gửi hồ sơ, chứng từ điện tử, hệ thống sẽ tự động phản hồi để ghi nhận việc gửi. Sau đó, thông báo về việc tiếp nhận hoặc không tiếp nhận hồ sơ được gửi trực tiếp qua chính hệ thống mà người nộp thuế đã sử dụng để nộp hồ sơ.

Thời hạn gửi thông báo là chậm nhất 1 ngày làm việc kể từ ngày hệ thống ghi nhận việc nộp hồ sơ, chứng từ điện tử. Riêng đối với hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, hồ sơ đề nghị hủy hồ sơ hoàn thuế và hồ sơ khai thuế đồng thời là hồ sơ hoàn thuế, thời hạn gửi thông báo là chậm nhất 3 ngày làm việc. Thông báo tiếp nhận theo mẫu 01/TB-TĐT là căn cứ để xác định thời gian nộp hồ sơ, tính thời gian chậm nộp hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ. Đối với các hồ sơ nộp theo cơ chế một cửa liên thông, việc gửi thông báo được thực hiện theo quy định riêng của cơ chế này. Trường hợp hạ tầng kỹ thuật của người nộp thuế gặp sự cố, Thông tư số 89/2026/TT-BTC cho phép nộp hồ sơ giấy tại bộ phận một cửa hoặc gửi qua đường bưu chính theo quy định.

Một điểm mới đáng chú ý khác là người nộp thuế không phải nộp lại chứng từ, tài liệu đã có trong hồ sơ thuế, đồng thời không phải khai lại những thông tin đã có trên Hệ thống thông tin quản lý thuế hoặc thông tin cơ quan Thuế đã khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia do các bộ, ngành chia sẻ qua hệ thống. Toàn bộ chứng từ, tài liệu và thông tin trong hồ sơ được cập nhật, hiển thị để người nộp thuế chủ động tra cứu khi thực hiện thủ tục. Khi hệ thống có đủ thông tin, tài liệu và chứng từ làm căn cứ tính thuế và khoản thu khác theo quy định, hệ thống sẽ tự động tạo lập tờ khai để hỗ trợ người nộp thuế.

Bổ sung xác thực sinh trắc học và làm rõ quy định chuyển trụ sở, phân bổ thuế

Khi thực hiện giao dịch thuế thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, công dân Việt Nam thuộc diện được cấp tài khoản định danh điện tử phải sử dụng tài khoản mức độ 2, còn người nước ngoài thuộc diện được cấp tài khoản sử dụng tài khoản định danh điện tử theo quy định. Trường hợp thông tin đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Thuế có thay đổi, người nộp thuế phải cập nhật trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Bên cạnh đó, Thông tư số 89/2026/TT-BTC bổ sung mã xác thực giao dịch điện tử, sinh trắc học và các phương tiện điện tử khác vào nhóm hình thức xác nhận người ký trên hồ sơ, chứng từ điện tử. Hoạt động kiểm tra thuế cũng chính thức được bổ sung vào nội dung giao dịch điện tử trong công tác quản lý thuế.

Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đã thực hiện khai thuế theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 50/2026/TT-BTC, khi phát hiện sai sót, người nộp thuế chỉ cần nộp hồ sơ khai thuế của kỳ có sai sót sau khi đã bổ sung. Quy định mới đã đơn giản hóa thành phần hồ sơ so với trước đây khi người nộp thuế còn phải nộp kèm tờ khai bổ sung và bản giải trình khai bổ sung.

Thông tư số 89/2026/TT-BTC cũng quy định rõ nơi nộp hồ sơ trong trường hợp người nộp thuế chuyển địa chỉ trụ sở. Nếu đã đến hạn khai thuế nhưng thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế nơi chuyển đến chưa hoàn tất, người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ cho cơ quan Thuế nơi chuyển đi. Đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp tiền thuế đầy đủ và đúng hạn nhưng nộp chưa đúng địa bàn phân bổ, người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế còn thiếu tại địa bàn nhận phân bổ. Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp sẽ hướng dẫn thực hiện tra soát hoặc hoàn kiêm bù trừ để điều chỉnh khoản thu về đúng địa bàn được hưởng.