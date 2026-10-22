Thông báo thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp

Theo Công văn số 594/QLDA ban hành ngày 20-10-2026, căn cứ theo quy định tại Điều 85 và Điều 87 Luật Đất đai năm 2024, UBND phường Phú Diễn và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cơ quan chức năng ghi nhận một số trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, cùng những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hiện không có mặt tại địa chỉ liên hệ, không thể liên lạc được hoặc chưa nhận được Thông báo thu hồi đất theo quy định.

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân và thực hiện đúng quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 87 Luật Đất đai năm 2024, UBND phường Phú Diễn đề nghị các chủ sử dụng đất chưa nhận được thông báo nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng.

Phối cảnh tổng thể Dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp. Ảnh do phòng VH cung cấp.

Chi tiết các thửa đất cần liên hệ gấp:

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng đề nghị các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản có liên quan đến các thửa đất sau đây đến làm việc:

1. Thửa đất số 169, tờ bản đồ số 8, diện tích 774 m2

2. Thửa đất số 166, tờ bản đồ số 2, diện tích 659 m2

3. Thửa đất số 56, tờ bản đồ số 3, diện tích 577 m2

4. Thửa đất số 186, tờ bản đồ số 3, diện tích 455 m2

5. Thửa đất số 190, tờ bản đồ số 3, diện tích 499 m2

6. Thửa đất số 38, tờ bảnđồ số 9, diện tích 85 m2

Và các thửa đất khác bị thu hồi tại dự án mà chưa biết hoặc chưa nhận được Thông báo thu hồi đất, chưa được điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng (Địa chỉ: Hẻm 193/220/27, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, SĐT: 0968.939.153) từ ngày 21-10-2026 đến hết ngày 30-10-2026 để phối hợp thực hiện. Quá thời hạn nêu trên, UBND phường sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật”.

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