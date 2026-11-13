Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân của lãnh đạo thành phố

Tuy nhiên, do trùng với lịch công tác, sau khi thống nhất, đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố thông báo phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2026 được chuyển sang ngày 13/11/2026 (thứ Sáu).

Cụ thể: Thời gian tiếp công dân bắt đầu từ 8 giờ, ngày 13/11/2026. Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở Tiếp công dân UBND thành phố (địa chỉ: Đường Ngô văn Cảnh 1, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh).