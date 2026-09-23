AGRIBANK CHI NHÁNH SƠN LA

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM

AGRIBANK CHI NHÁNH TÔ HIỆU SƠN LA - PHÒNG GIAO DỊCH CHIỀNG LỀ

Căn cứ Văn bản số 1501/KV3-QLGS ngày 30/7/2026 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3, về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Agribank Chi nhánh Tô Hiệu Sơn La – PGD Chiềng Lề;

Căn cứ Quyết định số 2470/QĐ-NHNo-TCNS ngày 19/08/2026, của Tổng Giám đốc Agribank về thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Chiềng Lề thuộc Agribank Chi nhánh Tô Hiệu Sơn La;

Agribank Chi nhánh Sơn La trân trọng thông báo về thay đổi địa điểm của Phòng giao dịch Chiềng Lề thuộc Agribank Chi nhánh Tô Hiệu Sơn La như sau:

1. Địa điểm cũ: Số 35 đường Lò Văn Giá, tổ 2 Chiềng Lề, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, Việt Nam

2. Địa điểm mới: Số 16, đường Lê Quý Đôn, tổ 6, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La, Việt Nam

3. Ngày hoạt động tại địa điểm mới:Ngày 29/9/2026

4. Thông tin liên hệ bà: Đặng Hoài Thu – Giám đốc Phòng giao dịch Chiềng Lề; số điện thoại liên hệ: 0904840306.