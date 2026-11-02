Thông báo Thay đổi địa chỉ Văn phòng Đại diện Bắc Miền Trung Báo Nhà báo và Công luận
Từ ngày 30/10/2026, Văn phòng Đại diện Bắc Miền Trung Báo Nhà báo và Công luận đóng tại Thanh Hoá sẽ chuyển trụ sở sang địa chỉ mới.
Từ ngày 30/10/2026, Văn phòng Đại diện Bắc Miền Trung Báo Nhà báo và Công luận đóng tại Thanh Hoá sẽ chuyển trụ sở từ địa điểm cũ: Tầng 2, toà nhà Trung tâm Báo chí Thanh Hoá, Đường Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá sang địa điểm mới tại: Số nhà 273, đường Trần Phú, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 0945 019 029
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Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thong-bao-thay-doi-dia-chi-van-phong-dai-dien-bac-mien-trung-bao-nha-bao-va-cong-luan-post366003.html