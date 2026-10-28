Thông báo tạm ngừng cấp nước

Thời gian: Từ 22h00 ngày 28-10-2026 đến 05h00 ngày 29-10-2026.

Địa điểm: Các khu vực sau sẽ bị ảnh hưởng mất nước hoặc nước yếu:

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phố Nguyễn Thái Học (số nhà lẻ từ Văn Miếu đến Lê Duẩn), Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng (số nhà lẻ), La Thành (đoạn từ Ô Chợ Dừa đến Kim Hoa), phố Kim Hoa.

Phường Ô Chợ Dừa: Nguyễn Thái Học (số nhà lẻ từ Văn Miếu đến Giảng Võ), Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Đê La Thành (số chẵn từ Ô Chợ Dừa đến Giảng Võ), Tôn Đức Thắng (số nhà chẵn).

Phường Đống Đa: Phố Ô Chợ Dừa, Đê La Thành (số nhà lẻ từ Ô Chợ Dừa đến Giảng Võ), Hoàng Cầu (từ Hào Nam đến Võ Văn Dũng).

Một số khu vực cuối nguồn hoặc cốt cao, thời gian cấp nước không ổn định có thể kéo dài hơn.

Công ty Nước sạch Hà Nội kính đề nghị nhân dân, các cơ quan, tổ chức, tập thể… những khu vực trên dự trữ và sử dụng nước sạch tiết kiệm.