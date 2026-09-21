Thông báo quan trọng về chế độ hưởng lương hưu từ tháng 10 tới

Từ 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Điểm đáng chú ý, Nghị định 320/2026/NĐ-CP bổ sung "tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Tại Điều 1 Nghị định 320/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 12 vào sau khoản 11 của Điều 3 Nghị định 69/2024/NĐ-CP: "Tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên Ứng dụng định danh quốc gia, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp".

Tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh được tích hợp trên VNeID, cho phép người có danh tính điện tử liên kết một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền liên quan đến chính sách an sinh xã hội.

Ảnh minh họa: AI

Tài khoản hưởng an sinh xã hội tiếp nhận các nguồn chi trả bao gồm:

- Lương hưu hằng tháng.

- Trợ cấp an sinh xã hội theo chính sách Nhà nước.

- Các gói hỗ trợ tài chính từ ngân sách.

- Các nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp khác.

Tại Điều 5 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 9 Nghị định 69/2024/NĐ-CP về cơ chế sử dụng tài khoản này như sau:

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước qua hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh quốc gia; trừ trường hợp đối tượng thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận thì thực hiện các khoản chi trả an sinh xã hội theo hình thức khác theo quy định.

Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn chi trả các khoản hỗ trợ từ thiện hoặc kinh phí khác không từ ngân sách nhà nước qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh quốc gia.

Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được tích hợp một tài khoản thanh toán hoặc ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ theo thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử để hưởng an sinh xã hội.

Như vậy, trong tháng 10 tới, người có lương hưu được BHXH chi trả chế độ vào tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.