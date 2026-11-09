Thông báo Nội dung kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh

1. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030; bổ sung, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 và vốn vay lại nước ngoài năm 2026.

2. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Lạng Sơn.

3. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 tỉnh Lạng Sơn.

4. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2027; điều chỉnh Danh mục các dự án phải thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.