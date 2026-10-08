Thông báo nội dung kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh

Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do cơ cấu, kiện toàn đội ngũ khi sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh năm 2026.

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh cơ cấu tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh giám sát tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và các văn bản pháp lý có liên quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức vốn bố trí thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh (đợt 2).

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định chủ trương và điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự toán, kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia các năm trước kéo dài sang thực hiện và giải ngân năm 2026.

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hình thức nộp, kỳ khai, nộp phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn.

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2026 – 2030.