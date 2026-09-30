Thông báo ngày bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Vũ Trọng Thành
Trường Đại học Hồng Đức tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Vũ Trọng Thành , mã NCS: K1NCSQLVH04
Tên đề tài luận án: "Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời tại tỉnh Thanh Hóa".
Ngành: Quản lý văn hóa Mã số: 9229042
Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2026
Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm Thư viện và Công nghệ số, Trường Đại học Hồng Đức, số 565 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thong-bao-ngay-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-truong-cua-nghien-cuu-sinh-vu-trong-thanh-303630.htm