Thông báo ngày bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Vũ Trọng Thành

Sáng 29-9, đoàn công tác Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Lê Quân làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng nhằm rà soát công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học mới 2026-2027, Nghị quyết 71 và các chính sách mới của ngành. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi làm việc với đoàn.