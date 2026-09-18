Thông báo mới nhất từ cơ quan công an tới người dân có tài khoản ngân hàng

Theo Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an), tình trạng lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đang diễn biến phức tạp, có tổ chức và xuyên biên giới, gây thiệt hại rất lớn. Đáng chú ý, sau khi Campuchia triệt phá nhiều đường dây lừa đảo quốc tế, một số đối tượng có xu hướng chuyển hoạt động sang Việt Nam. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển, tội phạm ngày càng lợi dụng Mobile Banking, Internet Banking, ví điện tử và các nền tảng trực tuyến để lừa đảo, rửa tiền, trốn thuế, đánh bạc, chuyển tiền trái phép. Các thủ đoạn phổ biến gồm dùng giấy tờ giả mở tài khoản, mua bán, cho thuê, mượn tài khoản hoặc sử dụng tài khoản trung gian để luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Trước thực trạng đó, cơ quan công an khuyến cáo người dân chú ý:

Để phòng, tránh những rủi ro về mặt pháp lý do vi phạm pháp luật thông qua tài khoản ngân hàng, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an khuyến cáo doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Cụ thể, cơ quan công an nhấn mạnh hành vi cho rằng việc cho mượn, cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân tiềm ẩn nhiều hậu quả nghiêm trọng. Khi phát sinh giao dịch đáng ngờ, các vụ việc lừa đảo, tranh chấp thanh toán hoặc giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người đứng tên tài khoản sẽ phải làm việc với cơ quan chức năng để giải trình quá trình đăng ký, sử dụng tài khoản. Các thông tin như căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ email, dữ liệu khuôn mặt, tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản thanh toán quốc tế… đều có thể trở thành căn cứ để xác minh trách nhiệm liên quan. Bởi thế người dân đặc biệt chú ý để tránh những ảnh hưởng không đáng có.

Trong trường hợp, cá nhân biết rõ mục đích vi phạm pháp luật nhưng vẫn cung cấp thông tin, đứng tên đăng ký, kích hoạt, xác minh hoặc giao tài khoản cho người khác sử dụng thì tùy tính chất mức độ vi phạm có thể phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, căn cứ theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, đã quy định nghiêm cấm hành vi cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản nhằm che giấu nguồn gốc tiền có được từ hành vi phạm tội. Nghị định số 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 143/2021/NĐ-CP, cũng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, trong đó có chế tài xử phạt nghiêm đối với hành vi cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản thanh toán.

Bên cạnh đó, bộ luật Hình sự năm 2015 ( được sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định nhiều tội danh liên quan, như tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174), tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản (Điều 290), tội rửa tiền (Điều 324). Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người đứng tên tài khoản có liên quan có thể bị xem xét xử lý hình sự.