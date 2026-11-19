Cầu Crimea hay còn gọi là cầu Kerch. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, trong một thông báo trên ứng dụng nhắn tin Max ngày 19/11, Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết: “Do vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái trong đêm, hoạt động chạy tàu trên phần đường sắt của cầu Crimea đã tạm thời bị đình chỉ. Không có người bị thương. Các chuyên gia đang đánh giá mức độ thiệt hại”.

Trong bản tin phát đi trước đó, TASS dẫn lời ông Sergey Aksyonov, lãnh đạo chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, xác nhận quân đội Ukraine một lần nữa tấn công cầu Crimea sau cuộc tấn công hôm 17/11.

Cuộc tấn công 17/11, theo báo The Guardian, được các lực lượng của Ukraine triển khai theo ba bước phối hợp, gồm sử dụng UAV gây quá tải phòng không, thiết lập mạng chuyển tiếp tín hiệu và phóng tên lửa hành trình.

Chiến dịch bắt đầu lúc 22h ngày 16/11, khi các đơn vị Ukraine phóng hàng trăm UAV từ nhiều địa điểm, hướng về cầu Crimea cách khoảng 500 km. Đợt tấn công đầu tiên nhằm buộc hệ thống phòng không Nga tập trung đánh chặn, tạo điều kiện cho những giai đoạn tiếp theo.

Ở bước thứ hai, Ukraine triển khai các UAV đóng vai trò trạm chuyển tiếp tín hiệu vô tuyến và hình ảnh thời gian thực. Đây được xem là điểm đột phá của chiến dịch, giúp duy trì kết nối với vũ khí tấn công mà không phải phụ thuộc vào hệ thống vệ tinh Starshield, phiên bản quân sự của Starlink.

Sau khi thiết lập kết nối, Ukraine triển khai đợt tấn công quyết định, sử dụng tên lửa hành trình Flamingo có khả năng mang đầu đạn chứa 1.000 kg thuốc nổ cùng các loại vũ khí tầm xa khác nhằm vào cầu Crimea.

Theo The Guardian, hình ảnh được công bố cho thấy một nhịp vòm cầu đường bộ bị sập, trong khi phần cầu đường sắt cũng bị hư hại.

Xem video Ukraine tấn công cầu Crimea ngày 16-17/11/2026. Nguồn: Cơ quan An ninh Ukraine (SBU)

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn báo Izvestia, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định cầu Crimea sẽ được khôi phục sau cuộc tấn công mới đây của Ukraine và “sẽ còn tốt hơn trước”.

Ông Peskov cho biết: "Một kế hoạch khôi phục sẽ được xây dựng, một kế hoạch cụ thể. Phó Thủ tướng Marat Khusnullin đã báo cáo tình hình với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thứ tự ưu tiên và thời gian triển khai công tác khôi phục sẽ được xác định. Trên thực tế, không có gì phải nghi ngờ rằng cây cầu sẽ được khôi phục và sẽ còn tốt hơn trước".

Cũng theo TASS ngày 17/11, ông Peskov cho rằng không thể loại trừ khả năng các cuộc tấn công cầu Crimea có liên quan đến cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng xác nhận mối liên hệ này.