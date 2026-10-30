Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế tuần 45/2026 từ ngày 5/11/2026 đến ngày 11/11/2026

Đổi mới, truyền cảm hứng, liên lĩnh vực, sáng tạo và phát triển bền vững là 5 từ khóa mà GS. Daniel Kammen, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture, lựa chọn để phác họa mùa giải năm 2026. Theo ông, những đột phá khoa học có sức ảnh hưởng lớn ngày nay không chỉ đến từ những khám phá riêng lẻ mà còn được thúc đẩy bởi khả năng kết nối tri thức, hợp tác vượt qua ranh giới chuyên môn và đưa các thành tựu nghiên cứu vào giải quyết những thách thức của nhân loại.