TT

Thời gian tạm ngừng

cung cấp điện

Khu vực mất điện

Xã/phường

Ngày

Từ lúc

Đến lúc

1 - ĐL Bắc Sông Hương

1

T5, 03-12-2026

7:30

13:30

TBA Hương Sơ 4: Đường Nguyễn Ánh Thủ , Huỳnh Bá Chánh, Trần Văn Dư, Tạ Hiện (từ đường Phạm Thận Duật đến đường mai Lượng), Khu KQH Hương Sơ

Phường Hương An

2

8:00

14:00

TBA Tô Hiến Thành: Công ty TNHH Medic - 52 Chi Lăng; Đường Tô Hiến Thành (từ đường Diệu Đế đến đường Chi Lăng), Chi Lăng (từ số nhà 85 đến số nhà 143 và từ số nhà 74 đến số nhà 124)

Phường Phú Xuân

3

T6, 04-12-2026

7:00

15:00

TBA Văn Thánh: Đường Văn Thánh (từ nhà số 01 đến số nhà 61), Sư Vạn Hạnh

Phường Kim Long

4

14:30

15:50

TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm 2: Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ nhà số 29 đến số nhà 50) và Kiệt 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phường Phú Xuân

5

T7, 05-12-2026

7:30

10:00

- TBA Bao Vinh 1: Đường Bao Vinh, Địa Linh (từ số nhà 02 đến số nhà 56 và từ số nhà 01 đến số nhà 107)

- TBA Bao Vinh 5. Đường Đặng Tất (từ nhà số 01 đến đường Bao Vinh), Bao Vinh

Phường Hóa Châu

6

7:30

11:00

TBA Thống Nhất 1: Đường Nguyễn Văn Linh (từ Điện lực Bắc Sông Hương đến Trường tiểu học Hương Sơ), Trần Quý Khoáng (từ số nhà 59 đến số nhà 121), kiệt: 63, 67, 73, 99, 103, 111, 115 Trần Quý Khoáng

Phường Hương An

7

13:30

16:50

TBA Trịnh Công Sơn: Đường Trịnh Công Sơn

Phường Phú Xuân

8

T2, 07-12-2026

7:00

15:00

- TBA Sân bay Tây lộc 2: Đường La Sơn Phu Tử (từ số nhà 32 và số nhà 39 đến đường Thái Phiên), kiệt: 36, 44, 52 La Sơn Phu Tử, Trần Nhân Tông (từ số nhà 59 đến đường La Sơn Phu Tử)

- TBA Thái Phiên 2. Đường Thái Phiên (từ đường La Sơn Phu Tử đến đường Trần Văn Kỷ) từ số nhà 54 đến số nhà 88 và từ số nhà 67 đến số nhà 95.

Phường Phú Xuân

9

T3, 08-12-2026

6:30

14:00

TBA Bơm Phao Tây An: Đường Đặng Tất (từ số nhà 7 đến số nhà 105, kiệt 34), Trần Quý Khoáng (từ số nhà 01 đến số nhà 31), Tổ 8 KV3, Xóm:1, 2, 3 , 4 Dương Xuân.

Phường Hương An

10

6:30

14:00

- TBA Tăng Bạt Hổ 4: Đường Tăng Bạt Hổ từ số nhà 35 đến số nhà 116, kiệt 45, 59) Nhà hàng tiệc cưới Ngọc Kính, CTCP Xây dựng Thủy lợi TT Huế;

- TBA An Hòa 1: Đường Tăng Bạt Hổ (từ số nhà 01 đến số nhà 77 và từ số nhà 02 đến số nhà 114 ), Lê Duẩn (từ số nhà 560 và 453 đến đường Lý Thái Tổ); HueIOC; HKD Nhà hàng Hoàng Gia Place, Mobifone Huế, Bưu điện TP Huế; TTDV sự nghiệp công.

Phường Phú Xuân

12

T4, 09-12-2026

7:00

12:30

TBA Phú Mộng 1: Đường Vạn Xuân (từ đường Phú Mộng đến số nhà 67), Phạm Thị Liên (từ số nhà 38 đến đường Vạn Xuân); Kiệt: 24, 36 Phạm Thị Liên, Phú Mộng (từ số nhà 40 đến đường Vạn Xuân.

Phường Kim Long

11

8:00

15:00

TBA Lý Thái Tổ 2: Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 238 đến số nhà 294 và từ số nhà 181 đến số nhà 229).

Phường Hương An

2 - ĐL Nam Sông Hương

1

T5, 03-12-2026

6:00

12:00

- TBA Lăng Xá Cồn 2: Thôn Lăng Xá Cồn;

- TBA Tòa án Tỉnh: Toà án nhân dân TP Huế.

Phường Thanh Thuỷ

2

T6, 04-12-2026

6:00

17:00

Các TBA Dương Phẩm 1, Dương Phẩm 2, Dạ Khê, Nguyệt Biều: Thôn Dương Phẩm, Thôn Dạ Khê, Thôn Nguyệt Biều, Thôn Thuỷ Bằng.

Phường Thủy Xuân

3 - ĐL Phong Điền

1

T3, 08-12-2026

6:40

17:10

- TBA Công ty TNHH Trường An;

- TBA TC Cao Tốc Cam lộ - La Sơn: CTCP Tập đoàn Trường Thịnh.

Phường Phong Điền

2

8:05

15:50

- Các TBA Đông Thái, Đông Thái 2, Đông Thái 3, Định cư Mỏ đá Đồng Lâm, Phước Thọ, Phong Mỹ 3, 4, 5, Tân Mỹ 1, Tân Mỹ 2, Hòa Bắc, Hạ Long, Khe Trăng, Bắc Ô Lâu;

- TBA TM&XD Tấn Hoàng: Công ty TNHH TM&XD Tấn Hoàng;

- TBA Vinfast Nút giao Cao tốc TL9B và TL11B:

V-Green;

- TBA Bơm Phong Mỹ: UBND Phường Phong Điền;

- TBA Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam;

- TBA Cao su Huy Anh.

Phường Phong Điền

4 - ĐL Hương Thủy

1

T5, 03-12-2026

7:30

10:00

TBA Solar Phú Hưng (ĐMTMN): Công ty TNHH GreenYellow Power Ventures.

Phường Phú Bài

2

7:30

15:30

- TBA KQH Hói Sai Thượng: Đường Hoàng Quốc Việt;

- TBA Thi công Tố Hữu (456): CTCP 456

Phường Thanh Thủy

3

10:00

12:30

TBA ĐMTMN Thống Nhất: Công ty TNHH GreenYellow Smart Solutions Việt Nam

Phường Phú Bài

4

T6, 04-12-2026

7:30

16:30

- Các TBA Thủy Phương 7, Đồng Tân 1, Đồng Tân 2, Tân Ba 1, Tân Ba 2;

- TBA Bê Tông Nhựa 484: HKD Châu Văn Tài; TBA Resort La Vela: CTCP ĐT DA Khang Lộc;

- TBA Thi Công cầu vượt 525: CTCP Xây dựng Công trình 525;

- TBA Thi công cao tốc: CTCP Tập đoàn Trường Thịnh

Phường Thanh Thủy

5

7:30

16:30

TBA Dương Hòa 1: Thôn Hạ

Phường Phú Bài

6

T7, 05-12-2026

6:30

17:00

- TBA Bơm Tăng Áp Thủy Phương 5: Đường Nguyễn Tất Thành, Tổ 16;

- TBA Kho Bạc Hương Thủy: Kho bạc Nhà nước khu vực XIII - Phòng Giao dịch số 15;

- TBA Tôn Thanh Lam: CTCP Hương Thủy.

Phường Thanh Thủy

7

9:00

11:00

TBA Chi cục Thuế KV Hương Phú: Thuế Thành phố Huế

Phường Thanh Thủy

8

T2, 07-12-2026

7:30

10:30

TBA Sợi Phú Hưng: CTCP Vinatex Phú Hưng

Phường Phú Bài

9

8:00

9:30

TBA Sợi Phú Hưng 2 T2: CTCP Vinatex Phú Hưng

Phường Phú Bài

10

10:30

14:30

TBA Sợi Phú Hưng 2 T1: CTCP Vinatex Phú Hưng

Phường Phú Bài

11

T3, 08-12-2026

7:00

17:00

- TBA Thủy Châu 4: Đường Hoàng Hữu Thường;

- TBA KĐC Phù Nam: Đường Hoàng Hữu Thường,Tân Trào.

Phường Hương Thủy

5 - ĐL Quảng Điền

1

T5, 03-12-2026

8:00

12:00

TBA Quảng Lợi 11: HKD Hồ Tấn Danh

Xã Đan Điền

2

T7, 05-12-2026

8:00

12:00

TBA Đông Vinh 6: Thôn Sơn Tùng;

Xã Đan Điền

3

8:00

12:00

TBA May Mặc Triệu Phú: Công Ty TNHH MTV Victortex Huế

Xã Quảng Điền

6 - ĐL Phú Vang

1

T6, 04-12-2026

7:30

11:00

- TBA Vinh Xuân 2, TBA Vinh Xuân 6: Thôn Vinh Xuân;

- TBA Titan Vinh Xuân 6: Công ty TNHH Hưng Phước;

- TBA Thủy Sản Vinh Xuân: HKD Lê Văn Thuất;

- TBA Bơm Tăng Áp Vinh Xuân: HueWACO

Xã Phú Vinh

2

T7, 05-12-2026

5:45

7:30

TBA Phú Tân 1: TDP Diên Trường, TDP Tân Mỹ

Phường Thuận An

3

7:30

16:00

TBA Phú Tân 2: TDP Diên Trường, TDP Tân Mỹ

Phường Thuận An

4

8:30

16:00

- TBA Phú Tân 3: TDP Diên Trường, TDP Tân Mỹ;

- TBA Phú Mỹ Thượng T1, TBA Phú Mỹ Thượng T2: CTCP Đầu tư Phú Mỹ Thượng;

- TBA Bơm Phú Mỹ 6: HTX NN Phú Mỹ 1.

Phường Mỹ Thượng

5

17:00

18:30

TBA Phú Tân 1: TDP Diên Trường, TDP Tân Mỹ

Phường Thuận An

6

T2, 07-12-2026

6:00

17:30

TBA Vinh Thanh 11: Thôn Vinh Thanh Nam

Xã Phú Vinh

7

8:00

15:30

- Các TBA Vinh Thanh 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, Nuôi Tôm Vinh Thanh: Thôn Vinh Thanh Nam, Thôn Vinh Thanh Đông, Thôn Vinh Thanh Bắc;

- TBA H.A.B PARK VINH THANH: Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Vinh Thanh - SBH GESTVIET.

Xã Phú Vinh

8

T3, 08-12-2026

7:30

15:30

- TBA Phú Hải 4, TBA Phú Hải 7: TDP Cự Lại;

- TBA Tôm Phú Hải: Trung Tâm Khuyến nông, Nguyễn Anh Tuấn.

Phường Thuận An

9

7:30

15:30

TBA Lê Xá Tây: Thôn Lê Xá, Thôn Sư Lỗ

Xã Phú Hồ

10

T4, 09-12-2026

6:00

7:30

Các TBA Diên Đại, Diên Đại 2, An Hạ: TDP Đại Lộc

Xã Phú Hồ

11

6:00

16:30

Nhánh B TBA Diên Đại 2: TDP Đại Lộc

Xã Phú Hồ

12

7:30

15:30

TBA Phú Hải 2, 5: TDP Cự Lại

Phường Thuận An

13

15:00

16:30

Các TBA Diên Đại, Diên Đại 2, An Hạ: TDP Đại Lộc

Xã Phú Hồ

7 - ĐL A Lưới

1

T5, 03-12-2026

7:30

14:00

Sa thải 75% công suất đặt cụm ĐMTMN Sông Bồ:

- TBA NLSXS Solar: Công ty TNHH Nông nghiệp và Năng lượng sạch Xuân Sơn;

- TBA NLTD Solar: Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Triều Đại;

- TBA D4VN Solar: Công ty TNHH MTV Đầu tư D4 Việt Nam;

- TBA NLVH Solar: Công ty TNHH Phát triển năng lượng Vinh Hải;

- TBA NLS Solar, TBA NLSAL Solar: Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp và Năng lượng sạch.

Xã A Lưới 5

2

T3, 08-12-2026

7:30

17:00

- Các TBA Ka Leng, TBA Nhâm 2, TBA A Hưa: Thon Nhâm;

- TBA Ka Leng: Thôn Hồng Quảng;

- TBA A Bả, TBA Nhâm 1: Thôn A Bả.

Xã A Lưới 2

3

T4, 09-12-2026

7:30

17:30

- Các TBA Hương Lâm 2, A Tin 1, A Tin 2, La Tưng 1, Chí Lanh: Thôn A Đớt;

- Các TBA A Ka 3, Hương Sơn, Ka Lô: Thôn A Ka;

- Các TBA A Roàng 1, 2, 3, A Min: Thôn A Roàng;

- TBA Tái định cư Đông Sơn, TBA Loa: Thôn Đông Sơn;

- Các TBA Hương Lâm 1, Hương Lâm 2, Liên Hiệp: Thôn Hương Lâm;

- TBA Ka Nôn 2, TBA Hương Lâm 3: Thôn Ka Nôn;

- TBA Rơ Mom: Thôn Ka Vá;

- các TBA BRit, Chí Hòa, Chí Hòa 2, La Tưng 2: Thôn Ka Vin;

- TBA TĐC Hương Phong: Thôn Hương Phong;

- TBA Thi công Cầu CưrSo: Công ty TNHH MTV XD và DVTM Quang Thành;

- TBA Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92;

- TBA Chốt dân quân Lâm Đớt: Bộ chỉ huy quân sự thành phố Huế;

- TBA ĐBP Cửa khẩu A Đớt;

- TBA Cửa khẩu S10 : Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt - Trạm liên ngành;

- TBA ĐBP 637: Đồn Biên phòng Hương Nguyên, VNPT Huế; Viettel Huế;

- TBA T1 - A Roàng - [ED630120]: CPSC;

- TBA Bê tông Đồng Phát.

Xã A Lưới 4

8 - ĐL Phú Lộc

1

T5, 03-12-2026

8:00

12:30

Nhánh A TBA Thủy Dương: Thôn Song Thủy

Xã Chân Mây – Lăng Cô

2

T6, 04-12-2026

8:00

16:00

TBA BTS Nhỗn Bồ: Biên Phòng Cửa Khẩu Cảng Chân Mây, Viettel Huế.

Xã Chân Mây – Lăng Cô

3

T7, 05-12-2026

8:00

12:30

TBA Hói Mít 2: Thôn An Cư Tây

Xã Chân Mây – Lăng Cô

4

T3, 08-12-2026

8:00

15:00

- TBA Lộc Hải 3: HTX Dịch Vụ Điện-Nước Lăng Cô;

- TBA CA TỈNH TT-HUẾ (KHU NGHỈ DƯỠNG LĂNG CÔ): Công an tp Huế, Công ty TNHH MTV Mai Nga, Tổng công ty XD Lũng Lô;

TBA CỤC QUẢN TRỊ T26 (KHU NGHỈ DƯỠNG LĂNG CÔ): Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô.

Xã Chân Mây – Lăng Cô

9 - ĐL Hương Trà

1

T5, 03-12-2026

7:30

14:00

- Các TBA LT Tiền Phong, Hòa An, Hương Thọ 6, ĐC Hương Thọ: TDP Hải Cát, TDP Bãi Khê, TDP Liên Bằng, TDP Hòa An;

- TBA Liên Bằng: HKD Trần Thanh Hùng, Công ty TNHH Liên Bằng;

- Các TBA Xuân Long 1, 2, 3, 4, 5: HTX Xuân Long;

- TBA Mỏ Đá Khe Ly, TBA Mỏ Đá Khe Ly 2: CN Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Minh Kiến;

- TBA Mỏ Đá Việt Nhật, Mỏ Đá Việt Nhật 2, Mỏ đá Việt Nhật 3: Công ty TNHH Việt Nhật;

- TBA Tuyết Liêm: CTCP Cộng đồng xe Tải Việt Nam; - CN TT Huế, Công ty TNHH TMDV Đại Lộc Phát;

- Các TBA Hải Cát 1, Hải Cát 3, Xay Đá Khe Phèn, Xay Đá Khe Phèn 2: Công ty TNHH Coxano Hương Thọ;

- TBA Mỏ đá Liên Bằng, TBA Mỏ đá Liên Bằng 2: CTCP Khai thác đá TT Huế;

- TBA Chế biến Gỗ Hương Thọ: Công ty TNHH MTV Lữ Gia Phong.

Phường Kim Long

2

8:00

12:00

Các TBA Sơn Công 2, Lại Bằng, Lại Bằng 3: TDP Sơn Công, TDP Lại Bằng, TDP Lại Bằng 2.

Phường Hương Trà

3

14:30

16:30

TBA Đông Xuân 1: TDP Thanh Lương, TDP Thanh Lương 4, TDP Thanh Tiên.

Phường Kim Trà

4

T4, 09-12-2026

8:00

15:00

Các TBA La Chữ 3, Giáp Thượng, Quê Chữ 1 : TDP La Chữ Trung, Quán Rớ, TDP Xuân Tháp, TDP Quê Chữ, TDP Giáp Thượng.

Phường Kim TRà

10 - ĐL Nam Đông

1

T5, 03-12-2026

7:30

10:30

TBA Tiền Phong, TBA Hương Hòa 6: Một phần thôn Hương Hòa

Xã Nam Đông

2

7:30

10:30

TBA K4 Hương Phú, TBA Hương Phú 5: Một phần thôn Ka Tư

Xã Khe Tre

3

7:30

11:30

TBA Hương Lộc 3: Thôn Lộc Mỹ, một phần thôn Hương Lộc

Xã Khe Tre

4

7:30

11:30

TBA Hương Hòa 1: Một phần thôn Hương Hòa

Xã Nam Đông

5

7:30

11:30

TBA Xuân Lộc 9: Một phần thôn Xuân Lộc

Xã Hưng Lộc

6

13:00

17:00

TBA Hương Hòa 3: Một phần thôn Hương Xuân

Xã Nam Đông

7

13:00

17:00

TBA Thống Nhất: Một phần thôn Hương Hòa

Xã Hưng Lộc

8

T7, 05-12-2026

7:30

9:30

Nhánh B TBA K4 Hương Phú: Một phần thôn Ka Tư

Xã Khe Tre

9

7:30

14:30

- Các TBA Hương Hữu, Hương Hữu 2, Hương Hữu 3, Thượng Long 1, 2, 3, 4, KQH Thượng Long,Thượng Quảng 9, T1 Thượng Quảng, T2,3 Thượng Quảng, T5 Thượng Quảng, T6 Thượng Quảng, T7 Thượng Quảng, T8 Thượng Quảng;

- TBA Mỏ đá Hương Hữu: CTCP Đầu tư Hà An Phú Lộc.

Xã Long Quảng

10

9:40

12:40

Nhánh A TBA K4 Hương Phú: Một phần thôn Ka Tư

Xã Khe Tre